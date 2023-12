Zagrebački nadbiskup o blagoslovu gay parova: Crkva posebno brine o osobama u grešnom stanju

'Blagoslov se podjeljuje osobama. Ako je netko u nekom stanju, pogotovo grešnom - tada Crkva želi na poseban način imati brigu i pažnju o toj osobi. Dikasterij za nauk vjere naglašava da se nikako ne može shvatiti da je to kao jedna ritualizacija, tj. obred da bi bio prihvatljiv Crkvi. Znači - blagoslivlja se osoba, a ne stanje osoba koje žive u toj situaciji', izjavio je u Dnevniku HTV-a zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša odgovarajući na pitanje što nova deklaracija o pastoralnom značenju blagoslova donosi u odnosu na dosadašnju praksu.

Komentirajući dogovor o zamjeni crkvenog zemljišta na kojem se nalazi maksimirski stadion za više zemljišta na lokacijama u Zagrebu na kojima će se graditi crkve, potvrdio je da je zemljište na Maksimiru tržišno vrednije od onih koja je Crkva dobila, zbog čega je iskazao zadovoljstvo. No, nije se složio s navodima da bi korisnije bilo graditi škole, vrtiće i sportske dvorane.

'To je komplementarno. Crkva je samo jedan objekt. Postoji i drugi, pastoralni objekt gdje mogu biti dječji vrtići i ostalo. Crkva je uvijek naglašavala karitativni i edukativni dio. Ne vidim problem da se i u ovim objektima grade škole i sve ono drugo - ako to dopuste vlasti koje su za to mjerodavne', rekao je Kutleša.