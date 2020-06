Zagrebački Gradski ured: Tvrdnje ministrice Divjak nisu usuglašene s uputama HZJZ-a

Iz zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje poručili su u četvrtak kako tvrdnje ministrice Blaženke Divjak da svi učenici osnovnih škola od sljedećeg tjedna trebaju biti u svojim školskim klupama nisu usuglašene s važećim Uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u srijedu je na konferenciji za novinare poručila kako 'nadalje svi učenici trebaju biti u školama, a za one koji neće biti u školama vrijedi regulativa koja je u normalnoj situaciji'.

'Izjave ministrice Divjak iznesene tijekom konferencije za medije, u kojoj je istaknula kako svi učenici osnovnih škola od sljedećeg tjedna trebaju biti u svojim školskim klupama, odnosno da će za one koji ne dođu 'vrijediti regulativa kao u normalnim situacijama', tj. da roditelji mogu ispričati izostanak učenika do maksimalno tri dana, nisu usuglašene s trenutno važećim Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid-19 vezano za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda', ustvrdio je pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić. Također, dodao je, ministričine tvrdnje nisu usuglašene ni za posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama, koja imaju pomoćnika u nastavi s uputama HZJZ-a od 20. svibnja, Preporukama za organizaciju rada u razrednoj nastavi i uputama za vrednovanje i ocjenjivanje u mješovitom modelu nastave Ministarstva znanosti i obrazovanja od 25. svibnja te s Vladinom odlukom o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama, kao i na visokim učilištima te obavljanju redovnoga rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja od 7. svibnja.