Prvi put u povijesti hrvatskoga obrazovnog sustava učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola ne mogu pasti razred, čak i ako do kraja ove nastavne godine budu imali dvije ili više zaključenih jedinica. Ponavljača ne bi trebalo biti ni među starijim osnovnoškolcima i srednjoškolcima jer im je Vladinom Uredbom o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi znatno povećan broj izlazaka na popravne ispite i time povećana šansa da završe razred

Oni sada neće pasti razred ni u slučaju da im u svjedodžbi, budu li imali zaključene jedinice i nakon obvezne dopunske nastave koja će se fizički održavati u školama od 10 do najviše 25 sati, u rubrici uspjeh bude pisalo nedovoljan. Učenici od V. razreda osnovne škole pa sve do zadnjeg razreda srednje škole imaju pak više šanse za popravljanje svog uspjeha. Naime, do sada su oni ako su imali dvije jedinice mogli ići na dva popravna roka, a s tri su jedinice padali su godinu. Sada po novoj uredbi godinu mogu pasti ako do kraja godine budu imali zaključenih pet jedinica.