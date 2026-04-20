Zagrebačka vlast demantira HDZ: Ljetovanje djece s invaliditetom provodi se i širi

Iz Gradske uprave ističu da se program provodi više od 25 godina u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom te da je obuhvat korisnika povećan. Tako je 2025. godine o trošku gradskog proračuna ljetovalo 320 djece s teškoćama, dok je za 2026. planirano njih 350.

Navode i da je za tu aktivnost u 2026. osigurano 196.000 eura, što je, tvrde, najviši iznos dosad i trostruko više nego 2024. godine. Osim djeci s teškoćama, Grad Zagreb ljetovanje osigurava i odraslim osobama s invaliditetom.

Grad se osvrnuo i na dio kritika koji se odnosi na izostanak posebnog programa za osobe koje koriste invalidska kolica, ističući da su tijekom 2025. i 2026. pokušali provesti javnu nabavu za dodatnu uslugu ljetovanja za tu skupinu, no na natječaje se nije javio nijedan ponuditelj.