NIJE UKINUTO

Zagrebačka vlast demantira HDZ: Ljetovanje djece s invaliditetom provodi se i širi

I.K./Hina

20.04.2026 u 19:06

Tomislav Tomašević
Tomislav Tomašević Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
Bionic
Reading

Grad Zagreb demantirao je u ponedjeljak kritike zagrebačkog HDZ-a da djeca s invaliditetom drugu godinu zaredom ostaju bez ljetovanja, poručivši da usluga ljetovanja djece s teškoćama i osoba s invaliditetom nije ukinuta, nego se kontinuirano provodi i proširuje.

Iz Gradske uprave ističu da se program provodi više od 25 godina u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom te da je obuhvat korisnika povećan. Tako je 2025. godine o trošku gradskog proračuna ljetovalo 320 djece s teškoćama, dok je za 2026. planirano njih 350.

Navode i da je za tu aktivnost u 2026. osigurano 196.000 eura, što je, tvrde, najviši iznos dosad i trostruko više nego 2024. godine. Osim djeci s teškoćama, Grad Zagreb ljetovanje osigurava i odraslim osobama s invaliditetom.

Grad se osvrnuo i na dio kritika koji se odnosi na izostanak posebnog programa za osobe koje koriste invalidska kolica, ističući da su tijekom 2025. i 2026. pokušali provesti javnu nabavu za dodatnu uslugu ljetovanja za tu skupinu, no na natječaje se nije javio nijedan ponuditelj.

Pristup moru i 24-satna medicinska skrb

Kako navode, uvjeti su uključivali pristupačan smještaj i plažu, prilagođen ulazak u more, 24-satnu medicinsku skrb i stručnu podršku te organizirane aktivnosti, ali unatoč tome nije bilo interesa na tržištu.

Iz Grada poručuju da će u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom nastaviti tražiti rješenje kako bi se u idućem pokušaju osigurala provedba usluge i omogućilo ljetovanje osobama koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica.

Zagrebački HDZ upozorio je prethodno danas da djeca s invaliditetom drugu godinu zaredom ostaju bez ljetovanja koje im je Grad trebao osigurati, ocijenivši da je nedostatan iznos od 21.687 eura predviđen za 2026.

U priopćenju su ustvrdili da „najranjivija djeca ponovno ostaju bez prijeko potrebne podrške“ te kritizirali gradske prioritete u financiranju, navodeći kao primjer izdvajanja za pojedine kulturne projekte.

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
BIJES BEZ GRANICA

BIJES BEZ GRANICA

Trump satima urlao na suradnike: Izbacili ga iz 'situacijske sobe' u ključnom momentu
VOĐE ZASTUPNIČKIH KLUBOVA

VOĐE ZASTUPNIČKIH KLUBOVA

Slovenska predsjednica: Nova vlada nema većinu, nastavljaju se konzultacije
ratni zločinac

ratni zločinac

Srbija traži puštanje Ratka Mladića na liječenje: 'Daljnje zadržavanje bilo bi kršenje ljudskih prava'

najpopularnije

Još vijesti