Zagrebačka katedrala otvorila svoja vrata na Badnjak: Pogledajte kako izgleda

Ivor Kruljac

24.12.2025 u 15:51

Zagrebačka katedrala ponovno je otvorena za javnost
Zagrebačka katedrala ponovno je otvorena za javnost
Zagrebačka katedrala otvorena je za javnost na Badnjak nakon završetka obnove unutrašnjosti ove crkve poslije zagrebačkog potresa

Zagrebačka katedrala večeras održava polnoćku nakon što je ova središnja crkva u Zagrebu ponovno otvorila vrata javnosti. Bit će to prva misa otkako je snažan potres pogodio Zagreb 22. ožujka 2020. godine zbog čega je zgrada postala opasna i nesigurna.

Iako vanjska obnova još uvijek traje, vjernici su u srijedu počeli ulaziti i razgledavati katedralu čija je unutrašnjost obnovljena, ali još uvijek pod skelama. Misu na prijelazu s Badnjaka na Božić prevodit će nadbiskup Dražen Kutleša, a svoj dolazak je potvrdio i premijer Andrej Plenković.

Zagrebačka katedrala- Otvorenje na Badnjak 2025.
  • Zagrebačka katedrala- Otvorenje na Badnjak 2025.
  • Zagrebačka katedrala- Otvorenje na Badnjak 2025.
  • Zagrebačka katedrala- Otvorenje na Badnjak 2025.
  • Zagrebačka katedrala- Otvorenje na Badnjak 2025.
  • Zagrebačka katedrala- Otvorenje na Badnjak 2025.
    +8
Zagrebačka katedrala- Otvorenje na Badnjak 2025. Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

