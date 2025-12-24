Zagrebačka katedrala otvorila svoja vrata na Badnjak: Pogledajte kako izgleda

Zagrebačka katedrala večeras održava polnoćku nakon što je ova središnja crkva u Zagrebu ponovno otvorila vrata javnosti. Bit će to prva misa otkako je snažan potres pogodio Zagreb 22. ožujka 2020. godine zbog čega je zgrada postala opasna i nesigurna.

Iako vanjska obnova još uvijek traje, vjernici su u srijedu počeli ulaziti i razgledavati katedralu čija je unutrašnjost obnovljena, ali još uvijek pod skelama. Misu na prijelazu s Badnjaka na Božić prevodit će nadbiskup Dražen Kutleša, a svoj dolazak je potvrdio i premijer Andrej Plenković.