Božinović speleozima podijelio važne certifikate: 'Najviši europski standardi'

Božinović je istaknuo da certifikacija CaveSAR modula predstavlja važan iskorak za Hrvatsku u međunarodnom sustavu civilne zaštite, naglasivši da dodijeljeni certifikat "nije formalnost, nego potvrda znanja, discipline i spremnosti za djelovanje u najzahtjevnijim uvjetima, kako u zemlji tako i u inozemstvu".

„Rad hrvatskog modula provjeren je prema najvišim europskim standardima i spreman je za međunarodne operacije, čime Hrvatska dodatno učvršćuje svoj položaj pouzdanog partnera u sustavu zajedničkog odgovora na katastrofe“, poručio je ministar Božinović te naglasio da sve učestalije i složenije krizne situacije zahtijevaju brz i koordiniran odgovor.

Hrvatski CaveSAR modul ima 63 pripadnika, uključujući i zamjene, čime se osigurava njegova dugoročna održivost i spremnost za brzo raspoređivanje. Operativne kapacitete i stručnost u speleološkom spašavanju osigurava Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), dok logističku i koordinacijsku potporu te međunarodnu usklađenost pruža Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a.