Božinović speleozima podijelio važne certifikate: 'Najviši europski standardi'

I.K./Hina

25.02.2026 u 03:17

Davor Božinović
Davor Božinović Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović uručio je u utorak certifikat i službene bedževe pripadnicima hrvatskog modula za speleološko traganje i spašavanje, čime je potvrđena njihova operativna spremnost za sudjelovanje u međunarodnim misijama traganja i spašavanja.

Božinović je istaknuo da certifikacija CaveSAR modula predstavlja važan iskorak za Hrvatsku u međunarodnom sustavu civilne zaštite, naglasivši da dodijeljeni certifikat "nije formalnost, nego potvrda znanja, discipline i spremnosti za djelovanje u najzahtjevnijim uvjetima, kako u zemlji tako i u inozemstvu".

„Rad hrvatskog modula provjeren je prema najvišim europskim standardima i spreman je za međunarodne operacije, čime Hrvatska dodatno učvršćuje svoj položaj pouzdanog partnera u sustavu zajedničkog odgovora na katastrofe“, poručio je ministar Božinović te naglasio da sve učestalije i složenije krizne situacije zahtijevaju brz i koordiniran odgovor.

Hrvatski CaveSAR modul ima 63 pripadnika, uključujući i zamjene, čime se osigurava njegova dugoročna održivost i spremnost za brzo raspoređivanje. Operativne kapacitete i stručnost u speleološkom spašavanju osigurava Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), dok logističku i koordinacijsku potporu te međunarodnu usklađenost pruža Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a.

Spremno za odgovor na katastrofe

Certifikacijom, koja je provedena uz maksimalne ocjene u svim područjima evaluacije, hrvatski CaveSAR modul uvršten je u Europska udružena sredstva za civilnu zaštitu (ECPP), čime je postao dio operativnih snaga Europske unije spremnih za odgovor na velike nesreće i katastrofe.

Izvršni pročelnik HGSS-a Marko Rakovac naglasio je da je riječ o iznimno zahtjevnom procesu u kojem su zadovoljeni visoki operativni i logistički standardi za djelovanje u međunarodnom okruženju. Istaknuo je i specifičnost speleološkog spašavanja kao jedne od najsloženijih grana gorskog spašavanja, gdje se vremenski okviri intervencija znatno razlikuju od urbanih uvjeta.

„Ono što je 'zlatni sat' u gradu, u planini postaje 'zlatni dan', a u dubokim jamama nerijetko i 'zlatni tjedan'“, poručio je Rakovac.

HGSS
HGSS Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL

Vježba u Austriji

Završna faza certifikacije provedena je tijekom međunarodne terenske vježbe EU MODEX Austria 2025, održane od 14. do 18. listopada 2025., u organizaciji austrijskog Ministarstva unutarnjih poslova i Europske komisije. Na vježbi je sudjelovalo 38 pripadnika hrvatskog modula, uključujući 30 članova HGSS-a i osam predstavnika Ravnateljstva civilne zaštite.

Tijekom vježbe provjeravane su sposobnosti djelovanja u složenim podzemnim sustavima, kao i interoperabilnost s međunarodnim timovima. Hrvatski modul pritom je demonstrirao potpunu samodostatnost, uključujući vlastitu bazu operacija, logistiku, komunikacijske sustave i specijaliziranu opremu za speleološko spašavanje.

Uvrštavanjem u europski sustav civilne zaštite dodatno su ojačani kapaciteti Hrvatske za odgovor na velike nesreće, ali i potvrđena razina stručnosti domaćih službi u jednom od tehnički najzahtjevnijih segmenata spašavanja.

tportal
