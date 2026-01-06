Zagreb zatrpan snijegom: Aktiviran III. stupanj pripravnosti, na terenu 245 ekipa zimske službe

Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet rekao je Hini da je od poslijepodne nastao problem u normalnom odvijanju prometa ZET-ovih autobusa, pogotovo u podsljemenskom području, te se odvija otežano.

Istaknuo je da je od 12,40 sati na Sljemenskoj cesti obustavljen promet ZET-ovog autobusa 140, koji nije mogao voziti zbog nepropisno parkiranih osobnih vozila. Promet ZET-ovog autobusa u 15,15 sati pokušao se ponovno uspostaviti, ali zbog snijega to nije bilo moguće.

Osobnim automobilima zabranjen je dolazak na Sljeme Sljemenskom cestom, te im je jedino omogućen povratak, dodao je Korlaet. Istaknuo je da se na Sljeme može doći jedino žičarom koja prometuje normalno.