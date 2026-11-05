NEPROPISNO PARKIRANJE

Zagreb nabavlja 'lovce na prekršaje' sa šest kamera, skenirat će do 3.500 tablica na sat

L. Š. / Hina

05.11.2026 u 20:07

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
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Grad Zagreb raspisao je natječaj za tri automobila s kamerama koji će u vožnji skenirati tablice i otkrivati vozila parkirana tamo gdje se ne smije parkirati, a prometni redar iz sustava će odmah moći pripremiti i nalog za pauka

Zagrebparking već ima šest vozila koja skeniraju tablice, ali ona provjeravaju samo je li parkiranje plaćeno. Nova vozila prometnog redarstva bilježit će prekršaje, odnosno vozila parkirana ili zaustavljena na mjestima gdje je to zabranjeno. Njihove kamere moći će snimati i vozila na parkirnim mjestima za izdavanje dnevne parkirne karte.

Svaki automobil imat će na krovu šest kamera koje snimaju obje strane ulice pri brzini do 50 kilometara na sat. Prema specifikaciji, sustav mora očitati od 1.500 do 3.500 tablica na sat.

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Za svako vozilo koje sustav označi, prometni redar dobit će najmanje dvije fotografije, tablicu, vrijeme i točno mjesto na kojem je parkirano. Redar će zatim provjeriti ima li vozilo dozvolu za parkiranje na tom mjestu. Ako je nema, prekršajni postupak pokrenut će se u istom gradskom sustavu.

Novim sustavom Grad želi, kako stoji u natječajnoj dokumentaciji, 'podići kvalitetu operativnih procesa, povećati razinu prihoda'- U isti sustav spojit će se i šest vozila Zagrebparkinga, pa će uz neplaćeno parkiranje bilježiti i vozila parkirana tamo gdje se ne smije. Time bi se, navodi Grad, 'drastično povećala izvjesnost kažnjavanja'.

Nova vozila bit će hibridi, a podaci spremljeni u samom automobilu u pravilu će se brisati nakon 24 sata.

Natječaj je objavljen u srijedu u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a nabava je procijenjena na 490.000 eura bez PDV-a. Ponude se primaju do 4. prosinca, a ugovor će trajati dva mjeseca. Pri odabiru ponude cijena nosi 80 bodova, a iskustvo stručnjaka koji vodi uvođenje sustava 20 bodova.

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