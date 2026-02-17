Zagreb mijenja pravila igre oko dizala: Koliko će zapravo plaćati stanari?

Stanari jedne zagrebačke peterokatnice već su odlučili - više od polovice suvlasnika podržalo je ugradnju lifta. Ponude koje su dobili za vanjsko dizalo kreću se između 90 i 100 tisuća eura, a model financiranja trebao bi značajno smanjiti njihov teret

Prema planu, trošak se dijeli između države, gradova i suvlasnika. U većini gradova računica predviđa da svaka strana pokriva po trećinu iznosa. No, Zagreb planira drukčiji pristup. Naime, ako prijedlog prođe javno savjetovanje, grad bi preuzeo veći dio troškova, doznao je RTL. ‘Sudjelovat ćemo sa 50 posto, država sa 30 posto, a sami suvlasnici sa 20 posto. U apsolutnom iznosu za sada u proračunu za tu svrhu imamo osigurano milijun eura, a naravno ako se interes pokaže da ćemo pratiti, odnosno povećati taj iznos’, rekao je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Zagreba.

Koji su kriteriji i što se uzima u obzir? Takav model mogao bi zagrebačkim prijaviteljima dati prednost u odnosu na ostatak zemlje, jer se među kriterijima za bodovanje nalaze visina gradskog udjela, broj katova te prisutnost osoba s invaliditetom, trudnica, roditelja s malom djecom i stanovnika starijih od 60 godina. U obzir se uzima i indeks razvijenosti grada. U Split su već osigurana sredstva, ali u manjem iznosu. ‘Grad Split je u proračunu osigurao 300 tisuća eura. To radimo u suradnji s ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja. Sigurno da ćemo do kraja godine objavit ćemo detaljne kriterije’, kaže Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita. Pitanje koje se sve češće postavlja nije samo novac, nego i izvedivost projekta. GSKG, najveći upravitelj stambenih zgrada u Hrvatskoj, tvrdi da već ima ozbiljan broj pripremljenih projekata. ‘Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo kao najveći upravitelj u Republici Hrvatskoj ima spremno trenutno u ovom trenutku 252 projekta za ugradnju dizala što znači da sljedećih nekoliko godina smo spremni za potporu u programu’, rekao je Domagoj Šešok.