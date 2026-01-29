Bačić: Zgrade koje su same ugradile dizala, ne mogu se javiti na javni poziv

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je u četvrtak, nakon što je Vlada usvojila Program ugradnje dizala u postojeće zgrade, da zgrade koje su ih već ugradile ne mogu retroaktivno sudjelovati na javnom pozivu
Bačić je u izjavi novinarima nakon sjednice Vlade pojasnio da jedinice lokalne samouprave (JLS) ne moraju osigurati novac za ugradnju dizala, ali one koje se odluče sudjelovati omogućit će suvlasnicima takvih zgrada da imaju veći broj bodova na listi prioriteta.
Iako je programom predviđeno da se dizala mogu ugraditi u zgrade koje imaju najmanje tri kata, bit će ih moguće ugraditi i u zgrade s manjim brojem katova ako u njima žive osobe s invaliditetom i kojima su oštećeni donji ekstremiteti, rekao je ministar.
Za razliku od ugradnje dizala, kod uređenja pročelja zgrada jedinice lokalne samouprave imaju obvezu sufinanciranja i to jednom trećinom u ukupnim troškovima. Ako JLS ne osiguraju novac, u tim jedinicama se neće obnavljati zgrade, pojasnio je Bačić.
Na novinarsko pitanje što sa zgradama koje su već ušle u projekt ugradnje dizala i mogu li se na ovaj javni poziv javiti retroaktivno, ministar je odgovorio da to neće biti moguće i pojasnio detalje javnog poziva.
"Oni koji se prijave, koji imaju projekt i za koje je projekte jedinica lokalne samouprave osigurala novac mogu ići u projekt uređenja pročelja, a kada govorimo o dizalima, one zgrade u jedinicama lokalne samouprave koje su osigurale novac, iako to nisu bile u obvezi, bit će u prioritetu", dodao je.
Dodao je i da već sutra prema JLS-ima kreće "okružnica" kako bi se dobila povratna informacija jesu li i koje jedinice osigurale novac i za mjeru ugradnje dizala i za mjeru uređenja pročelja zgrada.
Na novinarsko pitanje hoće li se čelne osobe državnih poduzeća koje sada vode vršitelji dužnosti ubuduće birati po novom Pravilniku, Bačić je odgovorio da će sukladno novom zakonu provesti postupak odabira upravnih izvršnih tijela u trgovačkim društvima i da će se paralelno s postupkom odluke o pristupu OECD-u provoditi postupak odabira čelnih ljudi u svim trgovačkim društvima.
Bačić: Sjajna suradnja s Primorcem
Novinari su ministra pitali i kako bi ocijenio suradnju s Markom Primorcem koji odlazi iz Vlade na potpredsjedničko mjesto u Europskoj investicijskoj banci i kako je bilo s njim pregovarati oko proračuna. Odgovorio je kako je "s Markom sjajno surađivao".
"Moje ministarstvo značajno participira u rashodovnom dijelu proračuna, s obzirom na to da provodimo obnovu, i Marko Primorac uvijek je imao razumijevanja i znali smo naći načina kako bismo osigurali potrebna sredstva i za obnovu, a sada i za provedbu Nacionalnog plana stambene politike. Mislim da je Marko sjajno obavljao dužnost potpredsjednika Vlade i to na kraju krajeva govore i svi makroekonomski pokazatelji", rekao je Bačić.
Upitan je i kako komentira mogućnost da, osvoje li naši rukometaši medalju, na Trgu bana Jelačića pjeva Marko Perković Thompson, a iz grada kažu da ne može dobiti dozvolu, na što je ministar odgovorio da je on pobornik izreke "prvo skoči, pa onda reci hop". U tom smislu, nastavio je, želi našim rukometašima uspjeh i da budu europski prvaci.
"Ako se to dogodi, a ja se nadam da hoće, Hrvatska će osigurati primjeren doček našim rukometašima. Vi znate moj stav, sve ono što se u našoj suverenoj i samostalnoj Hrvatskoj izvodilo od pjesama Marka Perkovića Thompsona je u skladu sa zakonom. Niti jedna pjesma nikada nije zabranjena, pa ne vidim razloga zašto bi se onemogućile pjesme na dočeku po izboru naših rukometaša", poručio je Bačić.