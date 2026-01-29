Bačić: Zgrade koje su same ugradile dizala, ne mogu se javiti na javni poziv

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je u četvrtak, nakon što je Vlada usvojila Program ugradnje dizala u postojeće zgrade, da zgrade koje su ih već ugradile ne mogu retroaktivno sudjelovati na javnom pozivu

Bačić je u izjavi novinarima nakon sjednice Vlade pojasnio da jedinice lokalne samouprave (JLS) ne moraju osigurati novac za ugradnju dizala, ali one koje se odluče sudjelovati omogućit će suvlasnicima takvih zgrada da imaju veći broj bodova na listi prioriteta.

Iako je programom predviđeno da se dizala mogu ugraditi u zgrade koje imaju najmanje tri kata, bit će ih moguće ugraditi i u zgrade s manjim brojem katova ako u njima žive osobe s invaliditetom i kojima su oštećeni donji ekstremiteti, rekao je ministar. Za razliku od ugradnje dizala, kod uređenja pročelja zgrada jedinice lokalne samouprave imaju obvezu sufinanciranja i to jednom trećinom u ukupnim troškovima. Ako JLS ne osiguraju novac, u tim jedinicama se neće obnavljati zgrade, pojasnio je Bačić.

Na novinarsko pitanje što sa zgradama koje su već ušle u projekt ugradnje dizala i mogu li se na ovaj javni poziv javiti retroaktivno, ministar je odgovorio da to neće biti moguće i pojasnio detalje javnog poziva. "Oni koji se prijave, koji imaju projekt i za koje je projekte jedinica lokalne samouprave osigurala novac mogu ići u projekt uređenja pročelja, a kada govorimo o dizalima, one zgrade u jedinicama lokalne samouprave koje su osigurale novac, iako to nisu bile u obvezi, bit će u prioritetu", dodao je. Dodao je i da već sutra prema JLS-ima kreće "okružnica" kako bi se dobila povratna informacija jesu li i koje jedinice osigurale novac i za mjeru ugradnje dizala i za mjeru uređenja pročelja zgrada.