Zagorsko mjesto dijeli sudbinu Gospića: 'Sve smrdi, ne usudim se vodu piti'

U Poznanovcu je smješteno više od 4500 tona otpada uvezenog iz Slovenije. Mještani već godinama žive uz smrad, a boje se i za kvalitetu vode

Pokrenuta je istraga zbog odlaganja 4500 tona opasnog otpada koji je završio u Poznanovcu, iako je uvezen iz Slovenije. DORH istražuje troje ljudi i jednu tvrtku. HDZ proziva SDP-ovu vlast u Krapinsko-zagorskoj županiji, a oni, pak, uzvraćaju da nisu obuhvaćeni istragom. Mještane, koji već godinama žive uz smrad, brine što im nitko ništa ne govori. "Kako se nosim? Nikako. Tu je smrad, tu su mala deca... Trebalo se to maknuti. Ne znam uopće više što bih vam rekla. Evo, ja se ne usudim vodu piti na radnom mjestu zbog zagađenja, sve smrdi", kaže jedna mještanka za N1.

Međusobne optužbe Načelnik općine Bedekovčina, HDZ-ov Željko Odak, kaže da je za sve kriv županijski upravni odjel koji je izdavao dozvole za gospodarenje otpadom. Osim ostalog otpada, utvrđeno je da je uvezen i opasni otpad s "vječnim kemikalijama". "Upozoravao sam na ovu situaciju od 2019. godine. Obratio sam se svim institucijama. Obratio sam se i županu, i inspekcijama, glavnom državnom inspektoru, obratio sam se premijeru za pomoć. Svi su znali za Poznanovec. I svi su meni odgovarali da je sve okej. Općina Bedekovčina pokrenula je tri puta sudski postupak da se te dozvole ponište. I tri puta smo u tome uspjeli. Postoji dokaz", govori bivši načelnik Darko Ban, za čije se vladavine sve događalo.