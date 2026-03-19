Zadnja šansa za europski superavion: Merz i Macron u završnici upregnuli sve snage

Njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron dogovorili su pokretanje 'završnog pokušaja posredovanja' da bi spasili ambiciozan, ali problematičan europski projekt borbenog aviona FCAS

Kako je jedan od njemačkih dužnosnika rekao za Politico, cilj je u narednim tjednima približiti stavove dvaju ključnih industrijskih partnera – Airbusa i Dassault Aviationa – jer se već dulje vrijeme ne mogu usuglasiti oko ključnih elemenata projekta. Dodatni pritisak stvara vremenski okvir jer zbog nadolazećih odluka o njemačkom saveznom proračunu konačan dogovor mora biti postignut najkasnije do sredine travnja. Merz i Macron o ovom su pitanju razgovarali tijekom dvosatne večere u luksuznom hotelu Amigo, na marginama sastanka čelnika Europske unije. Osim FCAS-a, dotaknuli su se rata u Iranu, situacije u Ukrajini te drugih ključnih tema za EU.

Industrija koči projekt Macron je naglasio da politička volja za projekt postoji, ali da problem leži u industriji. 'Zajedno smo odlučili pokrenuti misiju koja će u sljedećim tjednima približiti Airbus i Dassault. To se mora učiniti smireno i uz međusobno poštovanje da bismo pronašli zajednički jezik', poručio je francuski predsjednik. Dodao je da i francuska i njemačka vojska smatraju projekt smislenim, kao i sami proizvođači, barem na načelnoj razini. 'Napredak postoji. Svi se slažu da projekt ima smisla, ali proizvođači se ne mogu dogovoriti. Naš je posao osigurati da do tog dogovora naposljetku dođe', zaključio je Macron.