Zadarska županija: Odbili smo zahtjev za odlaganje otpada kod Benkovca

Zadarska županija priopćenjem je reagirala nakon medijskih napisa u kojima se navodi da su istražitelji Uskoka u Benkovcu otkrili jedno od najvećih ilegalnih odlagališta - i prije slučaja Gospić.

U cijelu su priču, kako navodi N1, uključeni isti akteri za koje se sumnja da su na kilometar i pol od centra Benkovca, na mjestu kamenoloma, ilegalno zakopali oko 11 tisuća kubika mljevene plastike.

"Za predmetni objekt izdana je građevinska dozvola za skladištenje sirovina za građevinski kamen, a ne za odlaganje otpada", pojasnili su iz Zadarske županije te naglasili da građevinska dozvola nije pravna osnova za gospodarenje otpadom niti daje pravo na odlaganje otpada na toj lokaciji.

Poručili su i da je Zadarska županija svjesna ozbiljnosti slučaja nezakonito odloženog otpada na području Benkovca te da smatra nedopustivim da se na području županije događaju takvi slučajevi.

Zaštita zdravlja građana i okoliša naš je prioritet, istaknuli su te dodali da su zbog toga od početka i uključeni u komunikaciju i koordinaciju s nadležnim državnim tijelima.

''Županija je u kontinuiranom kontaktu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, s ciljem koordiniranog postupanja, praćenja stanja i što skorijeg rješavanja problema", naveli su.

Dosad bez odstupanja u kakvoći vode i zraka, dogovoreno stalno uzorkovanje na području Štikade i Benkovca

Istaknuli su i da "prema dosad dostupnim rezultatima analiza nisu utvrđena odstupanja koja bi upućivala na ugrozu kakvoće vode i zraka".

Neovisno o tome, poručili su, zbog ozbiljnosti situacije i potrebe za potpunom zaštitom građana i okoliša, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Zadarske županije dogovoreno je kontinuirano uzorkovanje i praćenje kakvoće vode i zraka na području Štikade i Benkovca. O rezultatima mjerenja i svim novim relevantnim saznanjima javnost će biti pravodobno obaviještena, dodali su.

Istodobno, naglasili su, poduzimaju se aktivnosti vezane uz sanaciju lokacije.

S time u vezi, iz Zadarske županije podsjetili su da je temeljem odluke Vlade RH sanacija tog područja uvrštena je u program sanacije, "čime je stvoren institucionalni okvir za sustavno rješavanje problema i uklanjanje nezakonito odloženog otpada".

"Prema trenutačno dostupnim rezultatima nema razloga za dodatnu zabrinutost građana, no praćenje stanja nastavit će se sve dok za to postoji potreba. Nadležne službe uključene u postupanje, a sve aktivnosti usmjerene su prema zaštiti zdravlja ljudi i okoliša te što skorijoj i cjelovitoj sanaciji lokacije", poručili su.

Naglasili su i da od svih nadležnih državnih tijela očekuju da se taj slučaj u potpunosti rasvijetli, utvrdi odgovornost svih uključenih te poduzmu sve zakonom predviđene mjere kako bi se spriječilo daljnje ugrožavanje okoliša i osigurala odgovarajuća sanacija u čemu će im, kažu, Zadarska županija i dalje biti konstruktivan partner.

"Cilj nam je zaštititi zdravlje građana i okoliš, osigurati kontinuirano praćenje stanja te učiniti sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi se nezakonito odloženi otpad što prije uklonio, a lokacija kvalitetno sanirala", zaključili su.