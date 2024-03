Zadar i okolica saniraju posljedice nevremena, ovako izgleda poplavljeni Nin iz zraka

'Konstantno imamo dotok te vode kroz zidove, kroz podove pa nam je samo to ispumpavanje otežano. S obzirom da još uvijek pada kiša i imamo snažan dotok tih podzemnih voda i dok to ne stane, dok se one ne povuku pumpanje će biti otežano', ispričao je Boris Jović, zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika.

'Ukupno smo na području Zadarske županije u 23 sata jučer zaprimili 74 dojave o polavljivanju prostora, uglavnom se tu radilo o podrumima i garažama. 51 intervencija je u potpunosti odrađena, a 23 su u tijeku odrađivanja', ispričao je županijski zapovjednik Matej Rudić.