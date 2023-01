Snijeg je stigao i prouzročio probleme diljem zemlje; evo kakvo nas vrijeme čeka u nastavku tjedna

Promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno s povremenom oborinom, češćom i lokalno obilnom na Jadranu i uz njega. Padat će kiša, na Jadranu praćena grmljavinom, a u Gorskome kotaru i snijeg, prognoziraju meterolozi Državnog hidrometereološkog zavoda (DHMZ) za utorak

Vjetar južni i jugozapadni, u unutrašnjosti većinom slab do umjeren, a na Jadranu i uz njega jak, lokalno i olujan. Minimalna temperatura zraka od 1 do 5, a na Jadranu od 7 do 12 °C. Maksimalna uglavnom između 7 i 11, u Gorskome kotaru 1 i 4 °C, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 11 do 15 °C, najavljuju prognostičari DHMZ-a za utorak.

U nastavku tjedna, pišu, promjenjivo i pretežno oblačno uz povremenu oborinu, još u srijedu razmjerno čestu u Dalmaciji i obilnu.