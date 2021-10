'Za očekivati je proširenje upotrebe covid potvrda. U zemljama našeg okruženja je to puno šire nego što je kod nas'

U riječkom KBC-u danas je počelo cijepljenje zdravstvenih radnika trećom dozom Pfizera. Cijepljeno ih je 500, a očekuje se da će ih se u iduća dva dana cijepiti još 300

"Neki su nas zatražili, naročito oni koji imaju prvu skupinu naših preporuka to su imunokompromitirani. Te doze smo pripremili, nekima smo distribuirali i Zavodi za javno zdravstvo imaju dovoljne količine cjepiva da mogu opskrbiti sve za koje je cjepivo preporučeno, a to su ljudi koji su imunokompromitirani, osobe koje rade u sustavu socijalne skrbi i korisnici su sustava, osobe u zdravstvu, svi koji imaju imunokompromitirane osobe, mogu se cijepiti sve osobe od 18 godina uz konzultacije s liječnikom i ukoliko im je prošlo više od šest mjeseci od druge doze", kazao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, javlja RTL.

"Podsjećam da je prošlogodišnji val krenuo krajem osmog mjeseca i lagani uspon je bio sve do kraja 11. mjeseca. Ove godine nam je porast počeo ranije, tj. početkom 7. mjeseca. Imamo kontinuirani porast broja oboljelih, hospitaliziranih osoba na respiratoru i umrlih koji je prije 2-3 tjedna doživio relativnu stagnaciju, ali je opet počeo porast i danas imamo 40 postotni porast u odnosu na prošli ponedjeljak", objasnio je Capak.

Kazao je i da je on primio treću dozu prošli tjedan nakon što je donesena odluka.

Kazao je i da su sve prognoze oko daljnjeg tijeka epidemije nezahvalne te da se nada da će ovaj broj oboljelih biti plato.

"Ali s obzirom da je školska godina i da je nešto zahladilo i ljudi više borave u zatvorenom prostoru, može se dogoditi da ćemo imati daljni porast", kazao je.

Na pitanje je li vrijeme za online nastavu, Capak je kazao da su oni uvijek za nastavu uživo.

"Borimo se da ne dođe do toga da nastava bude online jer ona je što se tiče akademskih razvoja učenika i socijalno-društvenih sposobnosti devastirajuća i treba napraviti sve da nastava bude uživo. Ako ćemo imati takvu epidemiološku situaciju o tome ćemo razmisliti", kazao je.

Capak je komentirao i prosvjed protiv covid-potvrda.

"Ovo što je bilo ispred mog doma je nešto drugo od ovoga što se dešava pred Ustavnim sudom. Više puta u RH je bilo presipitivani jesu li odluke Stožera u skladu s ustavom, do sada su sve odluke bile u skladu s Ustavom, očekujem da proširena upotreba covid-potvrda bude u skladu s Ustavom. Upotreba covid-potvrda u čitavoj Europi je počela u medicinske svrhe, nakon toga radi olakšavanja prelaska granica, a sada u zemljama našeg okruženja je to puno šire nego što je u Hrvatskoj. Imamo to za neke vrste okupljanja i zdravstveni sustav i sustav socijale. Za očekivati je da će Hrvatska razmišljati u budućnosti da kao susjedne zemlje dodatno proširi covid-potvrde", kazao je Capak.