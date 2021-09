Capak: Važna je činjenica da u ovome tjednu nismo imali porasta novooboljelih. Mislim da bi to mogla biti faza ravne crte

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak izjavio je u središnjem Dnevniku HTV-a da je prije bilo najviše oboljelih od koronavirusa u višim dobnim skupinama. U četvrtom valu se taj prosjek oboljelih smanjio za skoro 15 godina

Na pitanje očekuje li da bi dolazak hladnijeg razdoblja mogao motivirati i one koji se još nisu cijepili da to ipak učine, Capak je kazao kako se tome svi nadaju.



'Vidite da ima više od 12 posto onih koji su rekli da se nisu cijepili, ali da se namjeravaju vrlo skoro cijepiti. Mi primijećujemo malo taj porast. Tijekom ljeta smo imali oko 2.000 do 2.500 ljudi dnevno koji su se došli cijepiti prvom dozom. Potkraj kolovoza je broj porastao na oko 3.000 do 3.500, a jučer je bilo 5.800 ljudi koji su došli na prvu dozu. Dakle, raste broj ljudi koji dolaze na cijepljenje, ali je to još uvijek nedovoljno. Da bi dosegnuli 60 posto, to bi bilo po ovoj sada dinamici iza Nove godine, dodaje. Naglasio je da ne bismo mogli biti zadovoljni s postotkom cijepljenih od 60 posto, jer kako kaže, Delta-varijanta i druge nove varijante koje će možda doći puno su zaraznije, a kolektivni imunitet se postiže na puno većem postotku.



'Trebali bi se cijepiti puno više. U ovoj situaciji, kada smo zapeli na 50 posto, naravno da bi bili sretni i sa 60 posto, dodao je.



Od 1. listopada su obvezne covid potvrde u sustavu zdravstva i socijalne skrbi. U vezi s tim kakav će biti tretman pacijenata Capak je kazao da se i za njih priprema odluka.



'Oni pacijenti koji idu na naručenu hospitalizaciju, neki zahvat, trebat će imati covid potvrde. Isto tako, covid potvrdu trebaju imati i oni pacijenti koji idu na neki dijagnostičko-terapeutski zahvat, koji generira aerosol, jer je to onda velika opasnost za one koji su u blizini. Njihove posjete također će trebati imati covid potvrde, npr. pratnja trudnicama, roditelji koji prate djecu na hospitalizaciju te svi koji posjećuju hospitalizirane bolesnike', kazao je Capak.



Odgovarajući na pitanje može li se istodobno dobiti i gripa i covid, Capak je potvrdio. 'To su različiti virusi. Čovjek se može zaraziti i s jednim i s drugim, ali to je rijetka situacija i nadamo se da toga neće puno biti. Ove godine gripa je počela nešto ranije. Imamo oko 100-ak slučajeva koje smo dokazali u našim laboratorijima. Ne možemo točno reći da nikada prije nije bilo ljeti gripe, jer je nikada nismo niti tražili. Ove godine se slučajno dogodilo da smo ju našli kod jedne pacijentice koja je došla iz inozemstva s tipičnim simptomima gripe. Išli smo tražiti malo šire i našli smo, evo, već 100-ak slučajeva. Jako je važno da se sve rizične skupine za gripu i ove godine cijepe. Mi smo naručili dovoljne količine cjepiva. Čim cjepivo dođe, a to će biti sredinom ili potkraj listopada, mi ćemo početi s cijepljenjem. Jako je važno da se i ove godine sve rizične skupine na vrijeme cijepe protiv gripe', naglasio je ravnatelj HZJZ-a i opet pozvao sve na cijepljenje protiv covida.



Komentirao je i rezultate istraživanja prema kojemu - 2/3 onih koji se nisu cijepili smatraju da se cjepivo razvilo prebrzo i boje se nuspojava.



'Što se tiče prebrzog razvoja cjepiva trebamo znati činjenicu, da je pandemija Covida-19 blokirala svjetsku ekonomiju, svjetska putovanja, društvena događanja. Uložen je ogroman novac na svim kontinentima da se cjepivo razvije što prije. To su stotine milijardi eura koji su uloženi u istraživanja i razvoj cjepiva. Osim toga, udružili su se svjetski znanstvenici iz različitih farmaceutskih industrija i istraživačkih instituta da što prije naprave cjepivo. Zato je to cjepivo razvijeno brzo. Kod drugih cjepiva se provode ista ovakva ispitivanja i registracija, provjera sigurnosi i učinkovitosti. Kod ovoga cjepiva je također sve to provedeno. Nema razloga da se ljudi boje da je cjepivo razvijeno prebrzo. Osim toga, jako je važno da je već 4 milijarde ljudi u svijetu cijepljeno, makar jednom dozom i nema nekih značajnih nuspojava. To je ono što je važno znati u vezi s brzim razvojem cjepiva', rekao je Capak.



Istaknuo je kako ljudi lakše prihvaćaju brzi razvoj drugih tehnologija. Zašto se nitko ne pita kako to da se tako brzo napravi neki model mobitela ili kako to da se tako brzo razvila baterija koja može 500 km voziti automobil, upitao je.