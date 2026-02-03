Za obnovu triju škola u Splitu Ministarstvo znanosti odobrilo oko 16,5 milijuna eura

Odlukom Ministarstva financiranje je osigurano za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Ravne Njive – Neslanovac u iznosu od oko 5,5 milijuna eura, za Osnovnu školu Split 3 oko 4,9 milijuna eura, te za dogradnju i rekonstrukciju škole i školske dvorane Osnovne škole Pujanki oko 5,9 milijuna eura.

Iz Grada navode da će se realizacijom tih projekata poboljšati prostorni i tehnički uvjeti rada, osigurati dodatni kapaciteti te stvoriti preduvjeti za organizaciju nastave u jednoj smjeni. 'Realizacijom ovih projekata stvorit će se sigurnije, kvalitetnije i uključivije okruženje za učenike i djelatnike osnovnih škola na području Splita', rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Dodao je kako Grad Split nastavlja ulagati u obrazovnu infrastrukturu s ciljem stvaranja modernih, sigurnih i funkcionalnih škola prilagođenih suvremenim obrazovnim potrebama. Sredstva su odobrena u okviru poziva 'Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole – Grupa 1', koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.