Ovako će izgledati novi dom u Splitu, gradu u kojemu studenti muku muče sa smještajem

Tri od pet studenata koji se prijave za smještaj u jednom od splitskih studentskih domova na koncu ne ostvare to pravo: službene brojke govore o 2929 prijava za jedan od 1192 dostupna kreveta, no jasno je da se zbog malog kapaciteta mnogi studenti ni ne pokušavaju prijaviti te da je njihov stvarni interes još veći

Isti podaci govore da je kapacitet studentskih domova u Splitu u odnosu na broj studenata proporcionalno drastično manji nego u bilo kojem velikom hrvatskom gradu i da je upravo u Splitu potrebno uvjerljivo najviše bodova za dobivanje ove vrste smještaja. U kombinaciji s najvišim cijenama podstanarskog najma u zemlji te pritiskom turizma, zbog kojeg mnogi najmodavci otkazuju stanove studentima usred ispitnih rokova, jasno je da postoji ozbiljan problem.

Tportal doznaje da uskoro započinje gradnja novog studentskog doma na prostoru Kampusa, vrijednog ukupno 52,7 milijuna eura, koji će imati 705 kreveta, podzemnu garažu, studentski restoran s blagovaonicom od 400 mjesta i niz drugih sadržaja. Rok za njegov dovršetak jest dvije godine, do početka Europskih sveučilišnih igara 2028. godine, kojima su domaćini Split i Sveučilište u Splitu. 'Za projekt je izdana građevinska dozvola i trenutno traje izrada troškovnika potrebnih za raspisivanje javnih nabava', potvrdili su sa splitskog Sveučilišta za tportal.

Zgrada od 16 tisuća kvadrata i 140 mjesta za parkiranje Kompleks će se graditi po projektu arhitekta Darija Gabrića na zemljištu u sklopu Kampusa, a ono je dug niz godina rezervirano upravo za ovu namjenu i na njemu se trenutno nalazi autosalon, u objektu odavno namijenjenom uklanjanju. Trebao bi imati ukupno 16 tisuća kvadrata bruto razvijene površine u dva nadzemna objekta povezana mostom te u podzemnoj garaži sa 140 mjesta za parkiranje. Po Gabrićevu idejnom projektu, novi studentski dom imat će dvije podzemne, prizemnu i osam nadzemnih etaža, a urbanistički će se uklopiti u blok sa susjednim Fakultetom građevinarstva. Funkcionalno će dom biti smješten usred Kampusa, na kojemu se nalazi cijeli niz splitskih fakulteta, Sveučilišna knjižnica i trenutno najveći studentski dom 'Dr. Franjo Tuđman', izgrađen prije petnaestak godina, a trenutno ima 600 kreveta.

Dva i pol puta više zainteresiranih studenata nego kreveta 'Ove godine zabilježeno je 2929 prijava za smještaj u studentskim domovima, čiji je ukupni kapacitet 1192 mjesta, no izvjesno je da je stvarni interes znatno veći jer se studenti koji su svjesni da nemaju dovoljan broj bodova uopće ne prijavljuju na natječaj. Svjesni smo i problema u privatnom smještaju zbog ranog početka turističke sezone u Splitu', rekli su za tportal s ovog sveučilišta. Po njihovim podacima, od ukupno dvadesetak tisuća studenata u Splitu, njih čak šest tisuća ima prebivalište izvan ovog grada, što je indikativan podatak koji dokazuje da kapacitete domova treba dramatično povećati.

Umjesto studentskog - dom za umirovljenike Sveučilište u Splitu vodilo je razgovore s Vladom oko darovanja državne nekretnine nekadašnjeg vojnog Hotela Zagreb, koji su namjeravali preurediti i prenamijeniti u studentski dom, no na koncu su izgubili političku bitku jer je Vlada, kojoj je bivši šef splitskog SDP-a Davor Matijević uvjetovao to kako bi postao dio vladajuće većine gradonačelnika Tomislava Šute (HDZ), tu nekretninu na koncu odlučila darovati Gradu Splitu kako bi ondje bio uređen i otvoren novi umirovljenički dom. Takvih sadržaja u ovom gradu također kronično nedostaje. Kako je tportalu neslužbeno potvrđeno, dvije strane koje su se sukobljavale oko Hotela Zagreb načelno su se dogovorile da bi on mogao poslužiti za smještaj studenata barem tijekom Europskih sveučilišnih igara 2028. godine, pod uvjetom da do tada ne započne rekonstrukcija tog kompleksa.