Za obnovu škola i vrtića dosad izdvojeno nešto više od 490 milijuna kuna

Od 175 odgojno-obrazovnih objekata oštećenih u Zagrebu u potresu obnovljena su 164, za dosad provedenu obnovu izdvojeno je nešto više od 490 milijuna kuna, a Grad do kraja godine planira otvoriti devet cjelovito obnovljenih, izgrađenih ili nadograđenih škola i domova

To su OŠ dr. Ivan Merz, Područna škola Vugrovec (OŠ Vugrovec-Kašina) i Učenički dom Ante Brune Bušića, za koje je provedena cjelovita obnova, Hotelijersko-turistička škola koja će useliti u rekonstruiran i prenamijenjen bivši Učenički dom Luke Botića, novoizgrađeni područni objekt OŠ Savski Gaj – Područna škola Blato te rekonstruirana i nadograđena OŠ Ksavera Šandora Gjalskog.

Podsjećaju pritom da je prva cjelovita obnova, ona Osnovne škole Miroslava Krleže završena u siječnju, a do kraja godine planiraju otvoriti devet cjelovito obnovljenih, izgrađenih ili nadograđenih škola i domova, od čega šest s početkom nove nastavne godine.

Usto, do kraja listopada planiran je i završetak obnove OŠ Petra Zrinskog, a do kraja studenog dovršit će i obnovu bivšeg objekta Hotelijersko-turističke škole u Frankopanskoj ulici u koji će useliti Glazbena škola Blagoja Berse. Do kraja godine u planu je otvaranje novoga objekta XII. gimnazije u Dubravi, ističu iz Grada.

Obnova Gimnazije Tituša Brezovačkog trebala bi biti dovršena do sredine 2023. godine, a obnova Gornjogradske gimnazije, Škole za klasični balet, Prve ekonomske škole te Umjetničke plesne škole Silvije Hercigonje do kraja iste godine, dok bi Škole primijenjene umjetnosti i dizajna trebala biti dovršena sredinom 2024. godine.