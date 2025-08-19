financirala europska unija

EU 'zgrožen' izraelskim rušenjem škole u izgradnji na Zapadnoj obali

I.Ba./Hina

19.08.2025 u 15:00

Zapadna obala, ilustrativna fotografija
Zapadna obala, ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: ALAA BADARNEH
Europska unija "zgrožena" je izraelskim rušenjem škole u izgradnji u al-Aqabi, selu na sjeveru Zapadne obale, koju su financirali EU i Francuska, rekao je glasnogovornik EU-a u izjavi u utorak

Škola je trebala služiti stotinama palestinskih učenika iz više zajednica, dodao je glasnogovornik.

"EU očekuje da će njezina ulaganja za potporu palestinskom narodu biti zaštićena od izraelskog počinjenja štete i uništenja, u skladu s međunarodnim pravom", nastavlja se u izjavi.

Francuska je također osudila rušenje, navodeći da "izraelske vlasti smatra odgovornima za ovu akciju".

