EU 'zgrožen' izraelskim rušenjem škole u izgradnji na Zapadnoj obali

Škola je trebala služiti stotinama palestinskih učenika iz više zajednica, dodao je glasnogovornik.

"EU očekuje da će njezina ulaganja za potporu palestinskom narodu biti zaštićena od izraelskog počinjenja štete i uništenja, u skladu s međunarodnim pravom", nastavlja se u izjavi.

Francuska je također osudila rušenje, navodeći da "izraelske vlasti smatra odgovornima za ovu akciju".