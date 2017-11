Za 4,6 milijuna kuna MORH prevozi oklopnjake i vojnu opremu u Poljsku i Litvu

Koliko će Hrvatsku ukupno koštati dvije nove misije Hrvatske vojske, ona u Poljskoj, u koju šaljemo 90 vojnika, i ona u Litvi, u koju šaljemo 200 vojnika, nije poznato. No poznato je to koliko košta sam prijevoz opreme na ove dvije lokacije. Za 4,6 milijuna kuna privatna tvrtka, s dvije željezničke kompozicije, prevest će tone vojne opreme i nekoliko desetaka vojnih vozila u ove dvije zemlje

Iz dokumentacije, koja poprilično detaljno opisuje vozila što se transportiraju, vidljivo je da je sa željezničkog terminala Vrapče do željezničkog terminala Orzysz u Poljskoj otišla željeznička kompozicija na kojoj je bilo 15 kontejnera s opremom, 19 vojnih vozila, koliko će ih sudjelovati u misiji, te vagon sa spavaonicama. Oprema je ukrcana u vojarni Josip Zdilar u Velikoj Buni. MORH će ovu uslugu platiti nešto više od dva milijuna kuna.

Šesto tisuća kuna više koštat će pak prijevoz vojne opreme i vozila do Litve. U ovom slučaju kompozicija će također prevoziti 15 kontejnera opreme, no znatno više vojnih vozila. Do željezničkog terminala Gaižiunai u Litvi do 2. prosinca moraju stići 24 vojna vozila, među kojima i 15 oklopnih vozila Patria, što se u dokumentaciji konkretno ne navodi, no vidljive su dimenzije i težina pojedinih vozila koja MORH šalje u Poljsku. Vrijednost ove usluge je 2,6 milijuna kuna.