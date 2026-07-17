Što je Trump objavio u pompozno najavljenom obraćanju? Najveći mediji odbili prenijeti govor

Američki predsjednik Donald Trump deklasificirao je obavještajne podatke tvrdeći da pokazuju kinesko miješanje u američke izbore, unatoč procjeni američkih obavještajnih službi koja nije pronašla dokaze da je Peking umiješan u izbore 2020. koje je Trump izgubio.

Trump je u svojem 25-minutnom govoru naglasio svoj napor da sigurnost izbora učini središnjim političkim pitanjem uoči međuizbora u studenom, kada će republikanci braniti svoju većinu u Kongresu i suočiti se s mogućnošću gubitka kontrole nad jednim ili oba doma. Trump je vršio pritisak na svoje kolege republikance u Kongresu da usvoje zakon kojim se nameću novi zahtjevi za identifikaciju birača i državljanstvo, unatoč dugogodišnjim nalazima da su prijevare birača na američkim izborima rijetke. Predsjednik je rekao da deklasificira osjetljive informacije koje su pokazale da je Kina nezakonito pribavila 220 milijuna američkih dosjea birača, uključujući imena, adrese i druge podatke korištene za registraciju za glasanje. Tvrdio je da su članovi američke obavještajne zajednice namjerno potiskivali informacije o opsegu kineskih aktivnosti.

Navodi suprotni procjeni američkih obavještajaca 2021. Njegovi navodi proturječe neklasificiranoj procjeni američke obavještajne zajednice iz 2021. koja nije pronašla nikakve naznake da je bilo koji strani akter pokušao promijeniti ili uspio promijeniti "bilo koji tehnički aspekt" glasovanja na predsjedničkim izborima 2020., uključujući registracije birača, glasačke listiće, tabelarne prikaze ili rezultate. Procjenu je proveo John Ratcliffe, tadašnji Trumpov direktor nacionalne obavještajne službe, a sada direktor CIA-e. Uoči Trumpovog govora, neki dužnosnici Bijele kuće izrazili su zabrinutost da bi otkrivanje informacija o Kini moglo biti obmanjujuće, rekli su izvori za Reuters. Trumpov oštar govor o Kini riskira poljuljati odnos koji se stabilizirao nakon prošlogodišnjeg skupog trgovinskog rata. Trump se nada da će se u rujnu sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o poboljšanju trgovinskih odnosa. Kina: Nikad nismo i nećemo se miješati u američke izbore Prije nego što je Trump počeo govoriti, glasnogovornik kineskog veleposlanstva, Liu Chang, rekao je kao odgovor na zahtjev za komentar kako se "Kina nikada nije i nikada neće miješati u predsjedničke izbore u SAD-u." Trump je godinama iznosio sumnje u izborne ishode, lažno tvrdeći da je njegov poraz od demokrata Joea Bidena 2020. bio namješten. Također je iznio i druge lažne tvrdnje, uključujući da je glasanje poštom prepuno prijevara, da su strojevi za glasanje ranjivi i da je glasanje stranaca rašireno.

Sudovi i ponovno prebrojavanje nisu pronašli dokaze o izbornoj prijevari Brojni sudovi i ponovno prebrojavanje glasova nisu pronašli dokaze o velikoj prijevari na izborima 2020. Trump je također rekao da deklasificira podatke koji bi otkrili "šokantne ranjivosti u našoj izbornoj infrastrukturi". No, mnogi dokumenti činili su se da pokazuju suprotno ili uopće nisu bili povezani s američkom izbornom infrastrukturom. Jedan dokument CIA-e, pripremljen prošli mjesec, odnosio se na venezuelske izbore, a ne na američke. ''Procjenjujemo da bi sustave za prebrojavanje glasova bilo teško manipulirati u dovoljno velikim razmjerima da bi se ugrozili rezultati izbora'', navodi se u drugom dokumentu. Treći dokument - koji je izradila CIA - detaljno opisuje napore kineskih špijuna da ciljaju Bidenovu kampanju i napominje da Peking ''trenutno ne namjerava tajno se miješati kako bi pokušao utjecati na ishod izbora'', iako se navodi da bi Kina kasnije mogla odlučiti to učiniti. Demokratski senator: Poptuno lažne 'bombe' o Kini ''Trumpove šokantne 'bombe' o Kini potpuno su lažne'', rekao je u izjavi demokratski senator Mark Warner, potpredsjednik Obavještajnog odbora Senata. ''Činjenica je da su se naše obavještajne agencije jednoglasno složile da Kina nije ni pokušala promijeniti niti jedan glas na izborima 2020.'', dodao je. Demokratski članovi Stalnog odbora za obavještajne poslove Zastupničkog doma poslali su u četvrtak pismo vršitelju dužnosti ravnatelja nacionalne obavještajne službe Billu Pulteu, zajedno s čelnicima FBI-a, Središnje obavještajne agencije i Nacionalne sigurnosne agencije, upozoravajući ih da ne dopuste Trumpu da "instrumentalizira obavještajne podatke kako bi potkrijepio lažne tvrdnje o sigurnosti izbora". Dvije od tri velike TV mreže odlučile ne emitirati govor Dvije od tri glavne američke televizijske mreže i CNN odlučili su ne emitirati govor u udarnom terminu na svojim primarnim platformama, odstupajući od prakse koja je obično rezervirana za važne govore o pitanjima od nacionalnog značaja. Od povratka na dužnost u siječnju 2025., Trump je nastojao proširiti saveznu moć nad provedbom izbora, koja je zakonski pripadala državnim vladama prema američkom Ustavu. Posljednjih mjeseci također je vršio pritisak na republikance u Senatu da proguraju zakon, Zakon o spašavanju Amerike, koji bi zahtijevao identifikaciju s fotografijom za glasanje i dokaz o američkom državljanstvu za registraciju, a istovremeno bi naložio da države dijele podatke o registraciji birača sa saveznom vladom. Demokrati i zagovornici prava glasa kažu da su biračke prijevare iznimno rijetke i tvrde da bi zakon potisnuo legitimne glasove. Neki republikanski čelnici pozvali su Trumpa da se usredotoči na pitanja koja su najvažnija za Ameriku. ABC, NBC i CNN nisu emitirale Trumpov govor o sigurnosti izbora uživo Dvije od tri glavne američke televizijske mreže i CNN nisu emitirali govor predsjednika Donalda Trumpa u udarnom terminu u četvrtak na svojim primarnim platformama, riskirajući gnjev administracije koja je izvršila neviđeni pritisak na američke medije.