hantavirus

WHO poslao upozorenje zbog opasne zaraze: 'Pripremite se na još slučajeva'

M.Da.

13.05.2026 u 00:00

Evakuacija putnika s kruzera gdje je izbila zaraza hantavirusom Izvor: Profimedia / Autor: JORGE GUERRERO / AFP / Profimedia
Zbog dugog perioda inkubacije hantavirusa, postoji mogućnost pojave još slučajeva zaraze, upozorava WHO te preporuča 42-dnevnu karantenu i stalno praćenje rizičnih kontakata

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je države da se pripreme za moguće nove slučajeve hantavirusa. Iako trenutno nema znakova većeg širenja bolesti, situacija bi se mogla promijeniti zbog višetjednog razdoblja inkubacije virusa, rekao je čelnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Na brodu MV Hondius koji je plovio iz Argentine prema Zelenortskim otocima zabilježeno je devet slučajeva zaraze. Tri osobe su već preminule, a među zaraženiima su francuska državljanka te američki putnik koji su evakuirani. Francuskinja je priključena na respirator, dok su španjolske vlasti potvrdile pozitivan nalaz kod još jednog putnika, piše Guardian.

Riječ je o virusu koji se širi u kontaktu s izlučevinama glodavaca. No, u rijetkim slučajevima, poput vrlo bliskog kontakta, može se proširiti s čovjeka na čovjeka. Zbog toga WHO preporučuje 42-dnevnu karantenu i stalno praćenje visokorizičnih kontakata

Velika Britanija, Nizozemska i Španjolska su već pokrenule evakuaciju i izolaciju putnika s MV Hondiusa koji nakon iskrcavanja na Kanarskim otocima, plovi prema Rotterdamu na dezinfekciju. 

