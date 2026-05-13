WHO poslao upozorenje zbog opasne zaraze: 'Pripremite se na još slučajeva'

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je države da se pripreme za moguće nove slučajeve hantavirusa. Iako trenutno nema znakova većeg širenja bolesti, situacija bi se mogla promijeniti zbog višetjednog razdoblja inkubacije virusa, rekao je čelnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Na brodu MV Hondius koji je plovio iz Argentine prema Zelenortskim otocima zabilježeno je devet slučajeva zaraze. Tri osobe su već preminule, a među zaraženiima su francuska državljanka te američki putnik koji su evakuirani. Francuskinja je priključena na respirator, dok su španjolske vlasti potvrdile pozitivan nalaz kod još jednog putnika, piše Guardian.