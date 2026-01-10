NESLAVNE PROMJENE?

Washingtonska opera odlazi iz važne institucije nakon što ju je Trump preuzeo

I.H./Hina

10.01.2026 u 10:16

Kennedy Memorial Center
Kennedy Memorial Center Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW
Bionic
Reading

Washingtonska nacionalna opera odlazi iz Kennedy Centra, izvijestile su dvije organizacije, dodajući da je to još jedan razlaz s poznatom washingtonskom umjetničkom institucijom otkako su je preuzeli aktualni američki predsjednik Donald Trump i njegovi saveznici

"Danas je Washingtonska nacionalna opera obznanila da traži sporazuman prijevremeni raskid ugovora o pripadnosti Kennedy Centru jer želi nastaviti s radom kao potpuno neovisna neprofitna organizacija", stoji u priopćenju opere te se pojašnjava da je takav potez uslijedio nakon promjena u centru.

vezane vijesti

Umjetnička direktorica opere Francesca Zambello listu Guardian u studenom je rekla da bi opera mogla napustiti svoj dosadašnji dom nakon više od 50 godina i nakon pada prihoda od zarade na blagajnama, kao i "srušenog" povjerenja u donatore nakon Trumpova preuzimanja institucije.

Kennedy Memorial Center
Kennedy Memorial Center Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW

Iz uprave Opere rekli su kako "novi poslovni model Kennedy Centra zahtijeva da se produkcije u potpunosti financiraju unaprijed - zahtjev koji nije kompatibilan s djelovanjem opere" te da su "centralizirane usluge potpore koje je Centar prethodno pružao sada smanjene ili u potpunosti ukinute".

Trump se prošle godine imenovao predsjednikom Kennedy Centra i popunio njegov odbor svojim saveznicima.

U prosincu je odbor institucije glasao za preimenovanje u Memorijalni centar za scenske umjetnosti Donald J. Trump i John F. Kennedy, ili skraćeno Trump Kennedy Centar. Od tada su se brojne skupine i umjetnici povukli iz centra, kao razlog navodeći upravo odluku o tomu da ga preuzme republikanski vođa.

Demokrati su istaknuli da je naziv centra odredio Kongres te da Trumpovo rebrendiranje institucije nema zakonsku snagu. Obitelj Johna F. Kennedyja osudila je preimenovanje kao potkopavanje nasljeđa ubijenog predsjednika.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TJEDNI SKENER

TJEDNI SKENER

Grenland topliji od Zagreba: Dok Trump igra pikado sa svijetom, koalicija (bez)voljnih se smrzava
STANJE NA CESTAMA

STANJE NA CESTAMA

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru i Slavoniji: Zadržava se veća količina vode; sudar na A4
SIVA ZONA RATA

SIVA ZONA RATA

Potez triju sila razbjesnit će Moskvu, stiglo upozorenje: Prva crta je svugdje

najpopularnije

Još vijesti