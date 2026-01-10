Washingtonska opera odlazi iz važne institucije nakon što ju je Trump preuzeo

"Danas je Washingtonska nacionalna opera obznanila da traži sporazuman prijevremeni raskid ugovora o pripadnosti Kennedy Centru jer želi nastaviti s radom kao potpuno neovisna neprofitna organizacija", stoji u priopćenju opere te se pojašnjava da je takav potez uslijedio nakon promjena u centru.

Umjetnička direktorica opere Francesca Zambello listu Guardian u studenom je rekla da bi opera mogla napustiti svoj dosadašnji dom nakon više od 50 godina i nakon pada prihoda od zarade na blagajnama, kao i "srušenog" povjerenja u donatore nakon Trumpova preuzimanja institucije.

Iz uprave Opere rekli su kako "novi poslovni model Kennedy Centra zahtijeva da se produkcije u potpunosti financiraju unaprijed - zahtjev koji nije kompatibilan s djelovanjem opere" te da su "centralizirane usluge potpore koje je Centar prethodno pružao sada smanjene ili u potpunosti ukinute".

Trump se prošle godine imenovao predsjednikom Kennedy Centra i popunio njegov odbor svojim saveznicima.

U prosincu je odbor institucije glasao za preimenovanje u Memorijalni centar za scenske umjetnosti Donald J. Trump i John F. Kennedy, ili skraćeno Trump Kennedy Centar. Od tada su se brojne skupine i umjetnici povukli iz centra, kao razlog navodeći upravo odluku o tomu da ga preuzme republikanski vođa.

Demokrati su istaknuli da je naziv centra odredio Kongres te da Trumpovo rebrendiranje institucije nema zakonsku snagu. Obitelj Johna F. Kennedyja osudila je preimenovanje kao potkopavanje nasljeđa ubijenog predsjednika.