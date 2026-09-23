Vuković na slobodi uz rigorozna pravila: On i obitelj ostali bez putovnica

Hrvatski ekonomist Vuk Vuković, uhićen u SAD-u zbog navodnih financijskih malverzacija povezanih s hedge fondom, pušten je da se brani sa slobode, ali uz niz strogih uvjeta. Kako donosi 24sata, američki sud nije tražio da unaprijed položi 200.000 dolara, već je Vuković zajedno s još dvije osobe potpisao obveznicu na taj iznos

U slučaju kršenja uvjeta, obveznica može doći na naplatu. Posebno stroga pravila vrijede za eventualni pokušaj utjecaja na svjedoke: tada mu prijeti dodatna obveza od 250.000 dolara, kao i zaseban kazneni postupak za koji je moguća kazna do deset godina zatvora.

Vuković je osnivač hedge fonda Oraclum Capital te izvršni direktor i glavni investicijski direktor fonda Orca Bason Fund. Američke vlasti terete ga da je ulagačima prikazivao više prinose i veću vrijednost imovine nego što ih je fond stvarno imao. Oduzete putovnice i elektronički nadzor Prema dokumentu o uvjetima puštanja, Vuković mora biti pod nadzorom službe Pretrial Services, predati svoje putovnice, kao i putovnice supruge i djece, te ne smije tražiti nove putne isprave, navodi novinar 24sata Ivan Pandžić.

Vuk Vuković Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Puhovski / CROPIX





Vuk Vuković Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Puhovski / CROPIX