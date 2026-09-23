TERETE GA ZA PREVARU

Vuković na slobodi uz rigorozna pravila: On i obitelj ostali bez putovnica

L. F.

23.09.2026 u 08:52

Vuk Vuković
Vuk Vuković Izvor: tportal.hr / Autor: Matej Grgić
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Hrvatski ekonomist Vuk Vuković, uhićen u SAD-u zbog navodnih financijskih malverzacija povezanih s hedge fondom, pušten je da se brani sa slobode, ali uz niz strogih uvjeta. Kako donosi 24sata, američki sud nije tražio da unaprijed položi 200.000 dolara, već je Vuković zajedno s još dvije osobe potpisao obveznicu na taj iznos

U slučaju kršenja uvjeta, obveznica može doći na naplatu. Posebno stroga pravila vrijede za eventualni pokušaj utjecaja na svjedoke: tada mu prijeti dodatna obveza od 250.000 dolara, kao i zaseban kazneni postupak za koji je moguća kazna do deset godina zatvora.

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Vuković je osnivač hedge fonda Oraclum Capital te izvršni direktor i glavni investicijski direktor fonda Orca Bason Fund. Američke vlasti terete ga da je ulagačima prikazivao više prinose i veću vrijednost imovine nego što ih je fond stvarno imao.

Oduzete putovnice i elektronički nadzor

Prema dokumentu o uvjetima puštanja, Vuković mora biti pod nadzorom službe Pretrial Services, predati svoje putovnice, kao i putovnice supruge i djece, te ne smije tražiti nove putne isprave, navodi novinar 24sata Ivan Pandžić.

Vuk Vuković
  • Vuk Vuković
  • Vuk Vuković
  • Vuk Vuković
  • Vuk Vuković
Vuk Vuković Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Puhovski / CROPIX

Ograničeno mu je i kretanje, mora poštovati policijski sat, a određen mu je i elektronički nadzor lokacije. Ne smije bez odobrenja otvarati nove financijske račune, uzimati kredite niti raspolagati određenom imovinom.

Morao je dati i DNK uzorak, a prvo ročište zakazano je za 12. listopada.

Dokumenti pokazuju i da su FBI agenti po Vukovića došli oko 6.30 ujutro, dok je pred sutkinju izveden tek nakon 14 sati.

O svemu, uključujući svih 16 uvjeta pod kojima je pušten na slobodu, detaljnije piše 24sata.

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