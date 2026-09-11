Vuković priznao da su dokumenti bili lažni: Prijeti mu dugogodišnji zatvor

Navodi se da je Vuković istražiteljima priznao da su poslani brokerski izvještaji poslani bili lažni i da nisu točno odražavali imovinu ili prinose fonda, ali i dodao kako on osobno nije slao krivotvorene izvještaje investitoru.

Posebno je zanimljivo što se sve stavlja Vukoviću na teret. U zahtjevu koji je sudu predao specijalni agent FBI-ja Babatunde Adediran , a koji je sad javno objavljen, navedeno je za što se sve sumnjiči Vuković, ali i jedan zanimljiv detalj.

Kako navodi specijalni agent Adediran, tijekom istrage utvrđeno je da je potencijalni ulagač u lipnju 2025. zatražio izravan kontakt s neovisnim administratorom fonda, kako bi dodatno provjerio podatke prije ulaganja. Vuković mu je, navodi se, odgovorio da će mu 'oni' poslati tražene podatke.

Ulagač je dan kasnije primio navodni brokerski izvještaj, koji je izgledao kao da ga je poslao tim administratora fonda. Kad je ulagač pokušao provjeriti da li su ti dokumenti zaista došli od administratora, dobio je odgovor da nisu. Vuković je administratoru rekao da se radilo o 'automatiziranom odgovoru' te da je njegova pogreška što je naveo pogrešnu adresu u kopiji poruke.

No, istražitelji navode da su tijekom istrage pronašli velike razlike u dokumentima koji su poslani potencijalnom ulagaču i stvarnim izvještajima fonda.

Navode da je za 2024. godinu ulagaču prikazan prinos od 38,44 posto, dok je u brokerskom izvještaju bilo navedeno 16,39 posto. U izvještaju za godinu ranije, navedeno je da je prinos iznosio 19,05 posto, dok je brokerski izvještaj pokazao gubitak od 22,46 posto.

Agent Adediran navodi i kako su prostori koje su koristili Vuković i Oraclum pretraženi 9. rujna 2026. godine i tada je Vuković priznao da brokerski izvještaji nisu istiniti.

Zanimljivo je da je rekao kako samo još jedna osoba koristi e-mail adresu s koje su potencijalnom ulagaču stigli sporni dokumenti.

Istraga je započela pred godinu dana

Problem nisu samo izvještaji koji su poslani potencijalnom ulagaču koji se spominje u prijavi, već i izvještaji koji su poslani američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC).

Oni su počeli istraživati Oraclum još u rujnu 2025., a u jednom od dokumenata koje je Oraclum dostavio SEC-u za jednog od ulagatelja, za razdoblje od prvih šest mjeseci 2024. godine prikazan je prinos od 12,29 posto. Izvještaj neovisnog administratora za taj isti period pokazivao je pak gubitak od 1,38 posto.

Istražitelji su usporedili još dvadesetak izvještaja koji su pripremljeni za ulagatelje za 2023. godinu i otkrili da ne odgovaraju izvještajima administratora za isti period.

Agent Adediran navodi kako su ulagači primali mjesečne izvještaje koje je izrađivao Oraclum, a ne neovisni administratori, što je potvrdio i sam Vuković. No, Vuković je pokušao razliku objasniti činjenicom da je Oraclum imao zaseban brokerski račun kojem administrator nije imao pristup.

Međutim, kad su istražitelji pregledali dio izvještaja s tog računa, i oni su se razlikovali od podataka koje je prikazivao Oraclum u odnosu na one koje je imao administrator.

U službenim sudskim dokumentima navodi se da se Vukovića tereti za prijevaru s vrijednosnim papirima i prijevaru putem elektroničkih komunikacija. Za svako od tih kaznenih dijela propisana je maksimalna kazna zatvora od 20 godina, a njeno konačno trajanje određuje sud.