Vučićeva izborna uzdanica Danica Grujičić hodajuća je kontroverza: NATO joj je kriv za karcinom u Srbiji, za koronu zaziva Mossad, a Nestorović joj je veliki prijatelj

Danica Grujičić, direktorica Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, jedna od najkontroverznijih liječnica u Srbiji, nosit će listu stranke Aleksandra Vučića na travanjskim izborima u toj zemlji

U Srbiji se početkom travnja održavaju izbori za sve razine vlasti. Riječ je o manevru predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji drži sve poluge vlasti čvrsto u svojim rukama, da na račun svog imena osigura pobjedu i za stranku. To je vrlo važno jer je stvarna vlast zapravo koncentrirana u rukama premijera pa on mora ostati Vučićeva marioneta.

Također, kad se radi o koronavirusu, podržavala je teorije koje graniče s područjem znanstvene fantastike.

'Je li to Gates ili je to Soros, kao što se priča, to su sve glasine. Zato molim obavještajne službe širom svijeta, a znamo koje su najbolje, Mossad, ruska, američka, da izađu ti ljudi i da kažu kakva su njihova saznanja i da saznamo tko je taj koji priča o zlatnoj milijardi. Sama činjenica da netko može razmišljati i uništiti šest milijardi ljudi, ja to ne mogu shvatiti', ocijenila je liječnica jednom prilikom, prenijela je Nova.rs, a uvjerena je da je koronavirus nastao u nekom laboratoriju kako bi se pročistila svjetska populacija. No Vučiću takvi ispadi očito ne smetaju pa ju je odlučio nagraditi ulaznicom među političku kremu vladajućeg režima. Možda je pomoglo i to što nije štedjela pohvale na račun predsjednika Srbije.

'Može vam se Vučić ne sviđati, ali on je institucija. Smatram da je potrebno poštovati državu. Nalazimo se u izvanrednoj situaciji jer imamo velik broj zaraženih i moramo zbrinuti taj broj zaraženih', rekla je jednom zgodom.