Vučić osobno dolazi raspustiti Ćacilend: 'Napravit ćemo prekrasno božićno selo'

Podsjetimo, Ćacilend je popularni naziv za šatorsko naselje u beogradskom Pionirskom parku, preko puta zgrade srpskog parlamenta, koje su tobož postavili 'studenti koji žele učiti', popularni 'ćaciji', kao odgovor na blokadu akademskog života od strane studenata koji prosvjeduju protiv Vučića.

Predsjednik Srbije u više je navrata isticao svoju podršku stanarima tog naselja, među kojima je bilo i umirovljenih pripadnika različitih paravojnih postrojbi, ističući kako je i on sam - ćaci. No, sudeći po današnjim izjavama, farsa je konačno okončana.

'Sinoć sam, kao znak pažnje, dobre volje i zahvalnosti, poštovanja koje iskazujem, razgovarao s njima. I obavijestili su me da će sutra navečer početi uklanjati šatore. Napravit će prekrasno božićno selo, novogodišnje selo na dva, tri, četiri dana, kako bi svi građani mogli uživati. I te ograde će biti uklonjene', rekao je Vučić, a prenosi Nova.rs.

Dodao je i da će dva-tri dana nakon dočeka Nove godine dio ispred Narodne skupštine biti otvoren za promet.

Najavio je i da će sutra doći posjetiti Ćaciland.

'Doći ću sutra da ih pozdravim, da im se zahvalim na svemu', rekao je.