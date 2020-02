Vučić tvrdi da mu kritike iz Hrvatske dolaze zato što su Milanović i Plenković ljubomorni na njegove gospodarske uspjehe, ali to nije sve...

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ocijenio je u nedjelju da "otrovne strelice" koje su mu upućene iz Hrvatske ne dolaze zbog njegovih izjava, političke prošlosti i ocjena o događajima iz povijesti, već zbog snažne ekonomije i suficita koji Srbija ima "samo u Vučićevo vrijeme".

“Dakle, postao sam krivac i za to što pišu mediji. Zamislite da ovdje napadate Plenkovića i Milanovića analizirajući njihov lik i djelo kroz pisanje medija. To je patološki pristup i ja za to nemam drugu riječ”, prenijela je agencija Tanjug Vučićevo stajalište kojim se referirao na pisanje zagrebačkog tiska.

"Zašto iz Hrvatske idu ovakve otrovne strelice, prije svega prema meni? Pa nisam ja rekao za Hrvate da su 'šaka jada' kao što je Milanović rekao za Srbe da su šaka jada", rekao je Vučić, te prokomentirao Milanovićevu ocjenu kako ne misli o Srbima ono što misli o Vučiću.

"Pa ne mislim ni ja o Hrvatima ono što mislim o vama. Samo to ste vi rekli o mom narodu, a ne ja o vašem narodu", rekao je Vučić.