'Vučić stvara krize da bi ih zatim on sam razriješio. Kurti? Tvrd pregovarač, ali nije nerazuman čovjek'

Već osamnaesti dan traju tenzije na Kosovu, točnije njegovom sjevernom dijelu s većinskim srpskim stanovništvom, gdje je lokalno stanovništvo postavilo barikade na sve važne prometnice. U srpskoj javnosti i medijima prevladava dojam da je rat na pomolu i da se sprema 'albanska agresija', predsjednik Aleksandar Vučić ponovno je - šesti put u posljednjih pet godina - vojne i policijske snage podigao u 'punu borbenu pripravnost', a na zveckanje oružja međunarodna zajednica zasad uglavnom reagira pozivima na smirivanje napetosti

On smatra da je kosovska strana napravila grešku time što nije ispunila svoje obaveze i dozvolila formiranje Zajednice srpskih općina na sjeveru jer bi time sasvim sigurno došlo do deeskalacije i znatno rjeđeg podizanja tenzija. Moguće je, kaže, da Priština traži neke ustupke kako bi na to pristala.

'Jasno je zašto se pojavljuju teze i strahovi oko stvaranja 'nove Republike Srpske' ali činjenica jest da bi formiranjem ZSO-a nastala osnova za dijalog s centralnim vlastima u Prištini - uostalom, i sa Zapada postoje pritisci da se ide u tom smjeru i čini mi se da je to neminovno. Stvaranjem neke vrste autonomije srpska zajednica na Kosovu vjerojatno bi izgubila interes za radikalizacijom, a i dobila bi potvrdu da njena jezična, kulturna i vjerska prava nisu ugrožena. To je sasvim sigurno europski način rješavanja problema koji je daleko bolji od podjele Kosova na koju je Beograd zapravo pristao u doba mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa. Podjele teritorija nipošto ne smiju biti rješenje, pogotovo u ovom dijelu svijeta, gdje su one zapravo sinonim za razmjenu stanovništva', dodaje Avdagić.

Dvadesetak dana barikada i tenzije na sjeveru Kosova su, kaže, već viđen scenarij.

'Opće je mjesto da se radi o modusu operandi Aleksandra Vučića: on stvara krize da bi ih zatim on sam razriješio. Oko Kosova se i sam doveo u stupicu jer je tu temu podigao na razinu nacionalnog prioriteta broj jedan i sada nema načina kako se izvući. Ne treba puno očekivati od službene Srbije nego pokušati raditi s ljudima na terenu s normalizacijom odnosa kao jedinim ciljem. To je jedino bitno. Na formalnoj razini Bruxelleski sporazum je u određenoj mjeri išao na ruku Srbima, no on očito neće biti dovoljan za normalizaciju odnosa, a sada se pojavio novi njemačko-francuski dokument koji izgleda nešto povoljniji za Prištinu. Trebat će raditi na njihovoj kombinaciji koja će dovesti do stabilizacije, a onda će i ovakvih ekscesa biti manje. Osobno i dalje ne vidim prostor za veliku eskalaciju na Kosovu mada se u naelektriziranoj atmosferi uvijek može pojaviti kakav radikalizirani pojedinac ili skupina', objašnjava ovaj analitičar.

Na pitanje postoji li mogućnost da kosovski premijer Kurti ostvari najave o prisilnom uklanjanju barikada na cestama on daje nedvosmislen odgovor:

'Ne. Kurti je poznat kao tvrd pregovarač ali nije nerazuman čovjek i sigurno je svjestan da treba postupati pažljivo, bez naglih i nepromišljenih poteza.'

Odnosu Srbije prema Rusiji i već gotovo jednogodišnje izbjegavanje uvođenja sankcija, što je rezultiralo potpunim zastojem pregovora o pristupanju EU-u i najavi uvođenja viza za srpske građane, Avdagić također tumači kao situaciju u koju je Srbija sama sebe dovela.

'Ovdje nije bilo velikog popusta Europske unije, niti će ga biti: zahtijeva se jedinstvena Europa i harmoniziranje svih država koje jesu, ili barem žele biti članicom Unije. Jasno je da nitko neće previše pritiskati Tursku jer je njezin europski put u stvarnosti odavno okončan, no Srbija se mora odrediti. Na koncu, to bi bilo pošteno i prema njenim građanima', zaključuje Avdagić.