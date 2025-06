Vučić se oglasio iz Španjolske: Nisam pobjegao, vraćam se danas - želim u Beograd

Vučić je rekao da je sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom detaljno razgovarao i o gospodarskoj suradnji dviju zemalja, piše RTS.

''Uskoro ćemo potpisati ugovor o izgradnji mosta u Bačkoj Palanci. Tijekom sljedećih sastanaka finalizirat ćemo i ostale sporazume. Posebna tema bio je naš europski put, Srbija je na tom putu uvijek imala podršku Španjolske“, rekao je Vučić.

Srbijanski predsjednik osvrnuo se i na izjavu ministra vanjskih poslova Ruske Federacije Sergeja Lavrova o događajima u Srbiji.

"Lavrov i Putin su jasno dali do znanja da znaju da je ovo pokušaj obojene revolucije. Sjećate se kada su rekli da nisu za politiku, da treba riješiti neke druge probleme, i ja sam to tada rekao, i mi smo to znali. Hvala našim ruskim prijateljima što su to primijetili, hvala Sergeju što je to savršeno razumio", rekao je Vučić.

Zahvalio je i, kako je rekao, "rijetkim iskrenim ruskim analitičarima" koji su primijetili "da će Vučić biti pomalo tvrd orah".