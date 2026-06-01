Vučić otvorio dušu: 'Prave od mene nečovjeka'

Nakon što je u Beogradu skinut ogroman transparent 'Srbija pobjeđuje', jer je ugrožavao gnijezda zakonom strogo zaštićene rijetke vrste ptica, bijele čiope, o svemu se oglasio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić

Gostujući u emisiji Ćirilica na TV Prvoj, rekao je kako se sjeća i drugih velikih plakata na beogradskoj Palači Albanija. 'To pticama nije smetalo, a samo smeta kad Srbija pobjeđuje?', upitao je Vučić te nastavio kako je prosvjednicima uvijek potrebno nešto te da im smeta kad piše da Srbija pobjeđuje. 'Mi idemo hraniti ptice, a ne njih. Recite mi kako mislite da bih trebao reagirati? Trebam li izdati izjavu: 'Dragi građani Srbije, ja sam čovjek, volim ptice baš kao i vi građani Srbije i nisam lud.' To ne mogu učiniti. Nije normalno da to radite. Onda vas prave nečovjekom. Pokušavaju me dehumanizirati. Ne mogu odgovoriti na to. Nemoguće je da na to odgovorite, koliko god to glupo bilo. Njihov cilj nije reći 'život je loš u Srbiji', nego kažu 'Vučić mrzi pse, mačke, ljude', ali zašto? Kažu 'Vučić nije palio svijeće za žrtve pod nadstrešnicom'. Što ih briga što sam išao na sve sprovode, to ih ne zanima, izmišljaju priču da nisam palio svijeću. Lagali su i o Ribnikaru. Kažu 'nisi čovjek'', istaknuo je Vučić.

Nastavio je s komentarom o studentima koji sudjeluju u blokadi fakulteta. 'Sva njihova snaga studentskog blokadnog pokreta, temelji se na činjenici da oni koji zbog ove kampanje dehumanizacije govore 'Vučić nije čovjek, zamijenimo ga, njegov otac nije njegov otac, njegova majka je bila s Albancem'. Te gadosti su mi bile smiješne', rekao je Vučić. Kreće 'Ko si bre ti' Iskoristio je priliku i da najavi početak rada portala 'Ko si bre ti' na kojem će građani moći slati svoje primjedbe o ljudima u vlasti. Istaknuo je kako će osobno pročitati većinu sadržaja na portalu, ali i da će osobno pokušati odgovoriti. 'Određenu količinu arogancije kod ljudi nemoguće je podnijeti i nemoguće ju je tolerirati. Ljudi uvijek vide arogantne ljude u nekom drugom, nikada ih ne vide u sebi. I zato je teško pronaći objektivne kriterije', rekao je Vučić te dodao kako želi dobiti što više stvarnih podataka od ljudi.