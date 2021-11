Vučić ne krije to da ga živcira hrvatska nabava Rafalea, tvrdi da je naručio nešto još bolje: Što to Srbija nabavlja i ima li uopće taj novac?

Srpskog vladara Aleksandra Vučića žulja to što Hrvatska nabavlja eskadrilu borbenih zrakoplova Rafale od Francuske pa najavljuje odgovor. Dok mu zemlju potresaju prosvjedi protiv otvaranja rudnika litija, koji bi mogao nanijeti veliku štetu okolišu i zdravlju ljudi, Vučić se bavi Hrvatskom. Iako nije najavio što planira kupiti, šuška se da očajnički želi ruski proturaketni sustav S-400, međutim problem je novac

Sustav S-400 Trijumf funkcionira u sastavu raketne obrambene baterije. Svaka od njih sastoji se od četiri lansera s po četiri rakete. To je ukupno 16 obrambenih raketa po bateriji, sposobnih obarati zrakoplove pete generacije i krstareće rakete s udaljenosti do 400 kilometara. To praktički znači da bi Srbi, kad bi imali taj sustav, mogli oboriti zrakoplov iznad Zagreba. S-400 je u stanju identificirati zračne mete u radijusu od 600 kilometara oko sebe i obarati ih na udaljenosti do 400 kilometara i do 30 kilometara u visinu. S maksimalnom visinom od 30 kilometara, nije sposoban za egzo-atmosfersko presretanje bojevih glava balističkih projektila srednjeg dometa u njihovoj završnoj fazi ili satelita.

Međutim nikad nije borbeno upotrijebljen iako je bio raspoređen u Siriji kao upozorenje. Nakon što je Turska, članica NATO-a, kupila sustav S-400 od Rusije suočila se sa sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, odnosno suspenzijom programa F-35, u kojem je bila kupac i proizvođač.