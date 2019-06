Vrludao je između svađalice i državnika, pa nestao zaraditi ozbiljan novac, a sad bi na Pantovčak: Može li 'dečko koji obećava' konačno ispuniti obećanje?

Predsjedništvo SDP-a u ponedjeljak je odlučilo kandidirati bivšeg šefa stranke i bivšeg premijera Zorana Milanovića za predsjednika države, a tu odluku još treba potvrditi Glavni odbor stranke. To se, nakon višemjesečnog pripremanja javnosti i solidnog rezultata na europskim izborima, ionako činilo kao jedini logičan potez. Navodno su provedene i dvije stranačke ankete među članovima i simpatizerima u kojima je, u konkurenciji osam imena, upravo Milanović dobio više od 50 posto podrške - pa drukčiji scenarij nije bio ni moguć čak ni u SDP-u, koji je teškom mukom uspio primiriti nesuglasice i spriječiti potpuni raskol u vlastitim redovima

Bivši šef stranke i bivši hrvatski premijer cijelo to vrijeme šutio je i taktizirao, a rejting u javnosti postojano mu je rastao s realnim izgledima da se do izbora za pet mjeseci profilira u jedinog kandidata kakve-takve ljevice. Spekulira se da bi njegov izlazak na izbore mogao izazvati i snažnije priklanjanje desnih birača samo jednom kandidatu, možda upravo Kolindi Grabar Kitarović , te da bi se u tom razvoju događaja drugi krug izbora sveo na Milanovićevu omiljenu uzrečicu: 'mi ili oni'.

SDP bi svakako trebao profitirati jer je realno da on osvoji barem dvadesetak posto glasova, što bi se predstavljalo kao novo bujanje stranačkog rejtinga i dokaz spremnosti za parlamentarne izbore, no samom Zoranu Milanoviću, navodno, neki prijatelji zabrinuto sugeriraju da će 'svi dobiti, samo on izgubiti'.

Ali, eto, ne mogu ga odgovoriti 'jer vuče ga strast za politikom'.

U partiji od 1999.

Nije uvijek bilo tako: mlađahni Zoran, od oca HDZ-ovca i zamjenika ministra u jednoj od prvih hrvatskih vlada, u partiju se učlanio tek 1999. godine. Prethodno se već bio zaposlio u Ministarstvu vanjskih poslova i krstario različitim međunarodnim misijama, od ratnog Azerbajdžana do mirnog Bruxellesa. Pobjedom koalicijske vlasti vraća se u Zagreb i postaje pomoćnik ministru vanjskih poslova Toninu Piculi, a nakon izgubljenih izbora snažnije se angažira u SDP-u i postaje član Glavnog odbora, nešto kasnije i glasnogovornik stranke.

Legenda plasirana u to doba glasi da je Ivica Račan na samrti upravo njega predložio za nasljednika te da se upravo na njega odnosila sintagma o 'mladim snagama' koje trebaju preuzeti stranku, što je kasnije više puta osporeno, no svejedno je imalo učinka: sa 150 glasova razlike on pobjeđuje Željku Antunović i osvaja SDP.