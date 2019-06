Desnica se jako ljuti na Kolindu Grabar Kitarović. Ovo su razlozi

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović zamjerila se desnici i, prema svemu sudeći, drugi mandat na Pantovčaku morat će osvojiti bez njihove podrške. Iako još uvijek vodi prema anketama, brojke koje ima znatno su lošije od onih koje je imao njezin prethodnik Ivo Josipović u isto vrijeme pred izbore, a on nije uspio izboriti drugi mandat

'Znajući i danas koliko mi i dalje prigovaraju i koliko su mi neki tada prigovarali i napadali me zbog njegova posjeta, najlakše bi bilo otkazati taj posjet. Da sam mislila na sebe i na svoj rejting, to bih zasigurno i učinila. Ali kako ću krenuti u ispunjenje onoga što sam obećala obiteljima diljem Hrvatske ako ne pokrenem prvi korak, bez obzira kakvi rezultati i posljedice bili', kazala je Grabar Kitarović na predstavljanju knjige 'Nestali u Domovinskom ratu 2'.

Desnica zamjera predsjednici to što nije stala na njihovu stranu kada se raspravljalo o ratifikaciji Istanbulske konvencije te pristajanje uz Marakeški sporazum. Sporno im je i to što je organizirala posjet predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj. Zamjera joj se što je udruge branitelja i udovica nazvala marginalcima kada su prosvjedovali protiv Vučićeva posjeta, a ne ide joj u prilog ni promjena stava o pozdravu 'za dom spremni'.

'Upravo zbog te izjave i neshvaćanja političkog trenutka i odnosa između Srbije i Hrvatske ona ne zaslužuje biti predsjednica . Bez obzira na to što se radi o ženi koja ima lijep imidž i lijepo izgleda, predsjednika ili predsjednicu biramo zbog provođenja politike, a to nije oblačenje hrvatskog dresa na utakmicama, već zalaganje za interese Hrvatske u svijetu', smatra Zekanović.

'Jesu li njemu njegove službe prenijele krive podatke, ne znam, ali ja ne vjerujem da bi on dolazio u Zagreb i blamirao se podacima koji nisu točni. Kao nešto što je potrebno da bi se ostvario posjet Srbiji, tražim da se naprave konkretni pomaci. Ja se nadam da je on (Vučić) iskren u tome i da će se naći barem određeni broj dosjea', kazala je.

'Predsjednica snažno i kontinuirano zagovara zakonsku zaštitu žena od nasilja, kao i provedbu mjera za suzbijanje nasilja u obitelji. Iako je u hrvatsko zakonodavstvo već ugrađen niz mjera koje pridonose ostvarivanju tih ciljeva, nadogradnju hrvatskog zakonodavstva potrebno je nadalje osnaživati te provoditi mjere za sprječavanje nasilja nad ženama i borbu protiv nasilja u obitelji', napisala je predsjednica te istaknula kako vjeruje da će interpretativna izjava Vlade ukloniti dvojbe o određenim dijelovima Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) te da će u procesu pripreme ratifikacije biti spremna pružiti sva dodatna objašnjenja, ukoliko ona budu potrebna. Ratificiranje konvencije, samo po sebi, neće pridonijeti neophodnim promjenama ukoliko ne odlučimo snažno provoditi mjere za sprječavanje i borbu protiv nasilja, a koje su već dijelom hrvatskog zakonodavstva', poručeno je s Pantovčaka.

Marakeški sporazum

Grabar Kitarović se prvotno slagala sa sadržajem sporazuma o migracijama te je najavljivala odlazak u Marakeš na potpisivanje, ali se predomislila.

'Predsjednica je promijenila odluku o odlasku na Međuvladinu konferenciju o usvajanju Globalnog kompakta (sporazuma) o sigurnim, urednim i regularnim migracijama u Marakešu, ali nije promijenila stav o migracijama i migrantima', komentirali su s Pantovčaka objavu pisma koje je Kolinda Grabar Kitarović poslala glavnom tajniku UN-a Antoniju Guterresu, u kojem prihvaća njegov poziv za sudjelovanje na tom skupu.

Prosvjednice protiv Vučića nazvala marginalcima

Upitana za komentar prosvjeda protiv Vučića, Grabar Kitarović je kazala: 'Demokratsko je pravo prosvjedovati, to je običaj u svim demokratskim državama, ali ono što ne mogu podržati jest bilo kakvo vrijeđanje, govor mržnje, jer ukoliko netko doživljava da treba izraziti svoje mišljenje, onda to treba biti na kulturan, prihvatljiv način i da ne dolazi do ekscesa i bilo kakvih ispada ili narušavanja javnog reda i mira. Htjela bih odavde poslati poruku i srbijanskoj javnosti. Ne smijemo dopustiti da nam pojedinci s rubova političkog spektra ili s rubova bilo kakvog razmišljanja definiraju politiku. Politiku, međudržavne odnose, moramo definirati mi državnici i, naravno, ogromna većina naših građana koja podržava posjet predsjednika Vučića Hrvatskoj zato što moramo razgovarati o pitanjima koja narušavaju naše odnose.'

Promjena stava o pozdravu 'za dom spremni'

Na pitanje treba li Hrvatskoj realnije suočavanje s ustaškom prošlošću i smatra li i dalje da je 'za dom spremni' stari hrvatski pozdrav, predsjednica je odgovorila kako nam je potrebno suočavanje s prošlošću.

'Treba nam suočavanje s prošlošću i treba to riješiti. O tome trebaju raspravljati stručnjaci i povjesničari. Kad je riječ o pozdravu 'za dom spremni', počinila sam grešku rekavši da je to povijesni pozdrav jer mi je to u više navrata rekao netko od mojih savjetnika. Međutim, prihvaćam stav stručnjaka da to nije stari hrvatski pozdrav. Taj je pozdrav kompromitiran i neprihvatljiv', odgovorila je Grabar Kitarović.

Stav o pobačaju

'Za mene život počinje od trenutka začeća do prirodne smrti. Međutim, isto tako podržavam život u svakom pogledu, uključujući život žene i pravo na izbor. Mislim da se zabranom pobačaja ne mogu riješiti problemi koje imamo.'