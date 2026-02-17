Vrijeme nestabilno diljem zemlje: Evo gdje su najavljeni pljuskovi, a gdje novi snijeg

Mjestimično će još biti oborine, ponegdje kiša, na kopnu i snijeg, no tijekom dana očekuje se postupno djelomično razvedravanje. Na Jadran će pritom puhati često jaka bura i tramontana, lokalno s olujnim udarima, javlja HRT.

Na istoku jutro oblačno uz povremenu slabu kišu, a mjestimice i susnježicu. Kako dan bude odmicao, osobito prema zapadu, naoblaka će se postupno smanjivati. Umjeren do jak sjeverni vjetar dodatno će pojačavati osjećaj hladnoće, iako će jutarnje temperature biti više nego u ponedjeljak - oko 1 °C, dok će se dnevne kretati oko 8 °C.

Slično se očekuje i u središnjoj Hrvatskoj. U prvom dijelu dana moguća je slaba oborina na granici kiše i snijega, dok se poslijepodne očekuju razdoblja djelomičnog sunčanog vremena.

Na zapadu najviše sunca, u gorju snijeg

Najviše sunca predviđa se na zapadu zemlje. Prijepodne još lokalno može pasti kiša, a u gorju češće snijeg. Puhat će umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, dok će prema otocima prevladavati sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature bit će između 4 i 8 °C, u unutrašnjosti Istra i Gorska Hrvatska oko 0 °C, a dnevne uglavnom od 6 do 11 °C, ponegdje i do 13 °C.

U Dalmacija će najviše kiše pasti tijekom noći, lokalno i uz grmljavinu. Tijekom utorka razvedravanje će krenuti sa sjevera pa će poslijepodne prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar će biti umjeren do jak, uz moguće olujne udare bure, tramontane i sjeverozapadnjaka. More će biti umjereno valovito do valovito, a prema otvorenom i jače valovito. Jutarnje temperature kretat će se od 3 °C u unutrašnjosti do 9 °C na otocima, dok će dnevne dosezati između 10 i 14 °C.

Na krajnjem jugu zemlje zadržat će se promjenjivo vrijeme uz povremenu kišu i grmljavinu, no oborine će poslijepodne oslabjeti. Tijekom noći još će puhati jak jugozapadnjak, koji će do jutra okrenuti na sjeverozapadnjak, a uz obalu i na jaku buru s olujnim udarima. Jutarnja temperatura bit će uglavnom između 4 i 8 °C, a dnevna oko 12 °C.

Na snazi meteoalarm

Zbog bure je oglašen meteoalarm narančastog stupnja.