Vrdoljak o Posavcu: Matija je propustio šansu preuzeti stranku, tražio je izgovor za odlazak

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak komentirao je odlazak Matije Posavca za kojega je rekao da je propustio šansu da preuzme stranku

'Mislim da je propustio šansu preuzeti stranku. Prije dvije godine smo ga počeli predstavljati kao budućeg predsjednika, onda je on napustio sve funkcije u stranci. Od mene nikad niste čuli loše riječi o svojim bivšim članovima, tako isto ne mislim govoriti o Matiji niti mislim da on to zaslužuje', rekao je Vrdoljak te dodao da ne očekuje od HNS-a probleme u Međimurskoj županiji, prenosi N1.