Vozač autobusa migrante preselio na stražnja sjedala: 'Jel' profesorica koja je radila 8 sati treba sad sjediti s njima?'

Kako se ne bi miješali s ostalim putnicima, vozač autobusa Transturist na liniji Sarajevo - Tuzla, u ponedjeljak je migrante premjetio na sjedišta u stražnjem dijelu autobusa. Prijevoznička tvrtka protiv vozača najavila je disciplinski postupak

Vozač autobusa Transturista u ponedjeljak je na liniji Sarajevo - Tuzla migrante premjetio na sjedala u stražnjem dijelu autobusa. Među njima je bilo žena i djece. Na svojem Facebook profilu to je zabilježio Emir Alagić. On je vozača upitao zašto je to napravio kada su uredno platili kartu, a vozač mu je odgovorio, da ako sjede naprijed 'miješaju' se s ostalim putnicima. Na njegovo dodatno insistiranje, kondukter mu je odgovorio: 'Treba sad da uđe profesorica koja je radila 8 sati, i je l' treba da sjedi s njima?' Apsolutni rasizam na djelu', napisao je u svojoj objavi Alagić.