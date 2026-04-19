OKOLNOSTI SE UTVRĐUJU

Vozač pri pretjecanju kod Poreča pogodio drugi auto: Teško ozlijedio dvogodišnje dijete

I.K./Hina

19.04.2026 u 13:12

Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

U prometnoj nesreći koja se u subotu poslijepodne dogodila na državnoj cesti kod Poreča teško je ozlijeđeno dijete dok su lakše ozlijeđene četiri osobe, izvijestila je u nedjelju Istarska policija.

U nesreći je dijete iz automobila slovenskih registracijskih oznaka teško ozlijeđeno te je zajedno s 39-godišnjom majkom, koja je lakše ozlijeđena, helikopterom hitne medicinske službe prevezeno u riječku bolnicu dok je vozačima i drugom djetetu iz automobila slovenskih oznaka pružena pomoć u pulskoj bolnici, gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.

Doznaje se da je teško ozlijeđeno dvoipolgodišnje dijete te da je izvan životne opasnosti.

vezane vijesti

Nesreća se dogodila u subotu oko 13,30 sati kada je 20-godišnji vozač automobila pulskih oznaka počeo pretjecati kolonu vozila, vozeći iz smjera Funtane u smjeru Poreča. Vozač je pritom prednjim dijelom svog vozila udario u bočni dio automobila kojim je u istom smjeru upravljao 39-godišnji slovenski državljanin, a koji je u tom trenutku skretao u lijevo.

Policija nastavlja utvrđivati okolnosti nastanka prometne nesreće.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Zatvorene ceste, prazni hoteli: Sprema li se novi susret Irana i SAD-a?
Bukti rat između Dodika i Stanivukovića: Tko je istrošeni kockar', a tko 'običan pozer'?
Užas na Karibima: Na groblju pronašli posmrtne ostatke 50 beba

najpopularnije

Još vijesti