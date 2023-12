Vojni analitičar: Zapad treba odlučiti želi li da Ukrajina pobijedi u ratu

Na pitanje koliko izostanak ili kašnjenje američke vojne pomoći može utjecati na operacije izraelske i ukrajinske vojske, odgovara:

"Za sada nije kataklizma, nije da oni nemaju ništa. No svake podjele, koje traju još od dolaska Bidena na vlast, dovele bi do poraza Ukrajine. SAD je podijeljen, no podijeljena je i Zapadna Europa. Od obećanih milijun granata, isporučna je jedna trećina. Zapad treba odlučiti želi li da Ukrajina pobijedi u ratu i u tom smislu donijeti odluke kada je u pitanju naoružanje. To se mora odlučiti žurno, do kraja godina. Posebice što se tiče zrakoplovstva i visoke tehnologije", napominje za Dnevnik Nove TV.