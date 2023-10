Vojni analitičar pojasnio: Evo što Hrvatska dobiva novim borbenim avionima

Kako je riječ o polovnim avionima, upitan je hoće li to održavanje biti skupo i ima li procjene koliko bi održavanje jednog takvog zrakoplova moglo stajati Hrvatsku.

Ivandić kaže da će odmah početi letjeti, no to ne znači da će odmah početi i zvršavati zadaće za koje su namijenjeni. 'Vjerojatno kad se napravi familirizacija s pilotima, prostorom Hrvatske... Kad se postignu tzv. inicijalne operativne sposobnosti, zamijenit će MIG-21', pojasnio je Ivandić za RTL Danas

'Ne znam točno koliko, oni su stari do 10 godina. Oni su prevladali sve one dječje bolesti koji se pojavljuju na novim borbenim sredstvima po njihovom početku proizvodnje. S obzirom na to da je u punom zamahu serijska proizvodnja Rafalea, po meni su ti avioni u najboljem tehničkom stanju, a uz adekvatno održavanje trajat će još dugo', ustvrdio je.

Rekao je i da Hrvatska ima dovoljno pilota, te da se mora samo osigurati da piloti koji naprave obuku imaju propisani nalet koji je predviđen. 'Sve drugo neće dovesti do toga da imamo dovoljan broj pilota. Samo će intenzivna obuka i letenje privući dodatan broj pilota', zaključio je.