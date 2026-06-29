Vojni analitičar o slanju vojnika na mimohod: Ne treba se inatiti

Vojni analitičar Marinko Ogorec komentirao je na N1 televiziji spor premijera i predsjednika Republike oko odlaska Počasno-zaštitne bojne na vojni mimohod u Parizu
Ogorec smatra da je načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid, unatoč mišljenju premijera Andreja Plenkovića i ministra obrane Ivana Anušića da to nije potrebno, obavijestio predsjednika Zorana Milanovića o slanju počasno-zaštitne bojne u Francusku jer je riječ o postrojbi koja predsjednika Republike izravno štiti. U trenutku gostovanja, predsjednik se još nije bio oglasio i nije se znalo da zabranjuje njihov odlazak u Pariz na vojni mimohod povodom proslave dana državnosti Francuske.
'Radi se o pripadnicima počasno-zaštitne bojne, koji direktno štite predsjednika. U tom kontekstu je normalno za očekivati da se od predsjednika traži suglasnost jer se izdvaja određeni dio ljudi iz bojne koja ga štiti. Riječ je o protokolarnom događaju, a ne vojnoj misli ili akciji naših snaga, pa smatram da tu ne bi trebalo biti problema', kazao je Ogorec na N1 televiziji.
Što se tiče komentara da su pozvane snage zemalja iz tzv. koalicije voljnih, u kojoj Hrvatska vojno ne sudjeluje te da ne bi naši vojnici trebali na mimohod u Pariz jer ni francuski vojnici nisu došli na naš mimohod povodom dana državnosti, a na srpski jesu, Ogorec je istaknuo da je ovo mimohod francuskih snaga, a ne snaga koalicije voljnih te da se ne trebamo inatiti.
'Nije dobro vraćati milo za drago i inatiti se'
'Nije prvi put da Hrvatska sudjeluje u vojnom mimohodu povodom francuskog dana državnosti, a nadam se da nije ni zadnji. Tamo smo pozvani kao zemlja saveznica iz NATO-a. U pitanju je protokolarna aktivnost, isključivo francuska nacionalna stvar – radi se o francuskom nacionalnom ponosu i bilo bi lijepo sudjelovati u tome. A to što francuske snage nisu bile na našem, a jesu na srpskom mimohodu, prvenstveno je pitanje diplomacije i diplomacija to treba riješiti. U svakom slučaju, nije dobro vraćati milo za drago i inatiti se', naglasio je Ogorec.
Koalicija voljnih nije formalna organizacija
Dodao je i kako treba demistificirati tu priču o tzv. koaliciji voljnih jer nije riječ ni o kakvoj formalnoj skupini nego neformalnoj inicijativi dijela članica NATO-a koje su htjele izbjeći disonantne tonove u Savezu.
'Odlaskom Orbana smanjeni su disonantni tonovi, nas se ne gleda kao nekog tko bi angažirao snage u sukobu s Rusijom. Ne postoji formalni akt za koaliciju voljnih, nemaju ni formalnu vojnu ni civilnu strukturu', kazao je Ogorec.
Politički sukob premijera i predsjednika nije htio komenirati, ali je rekao kako je moguća zapovijed kojom bi se zabranio odlazak pripadnika počasno-zaštitne bojne na vojni mimohod u Francuskoj. Podsjetio je da je predsjednik Republike dosad samo dvaput intervenirao - odlukom da se naši vojnici neće angažirati u misiji NSATU te odlukom o hitnoj evakuaciji našeg časnika iz Libanona kad je počeo rat u Iranu.