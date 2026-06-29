Vojni analitičar o slanju vojnika na mimohod: Ne treba se inatiti

'Radi se o pripadnicima počasno-zaštitne bojne, koji direktno štite predsjednika. U tom kontekstu je normalno za očekivati da se od predsjednika traži suglasnost jer se izdvaja određeni dio ljudi iz bojne koja ga štiti. Riječ je o protokolarnom događaju, a ne vojnoj misli ili akciji naših snaga, pa smatram da tu ne bi trebalo biti problema', kazao je Ogorec na N1 televiziji .

Ogorec smatra da je načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid, unatoč mišljenju premijera Andreja Plenkovića i ministra obrane Ivana Anušića da to nije potrebno, obavijestio predsjednika Zorana Milanovića o slanju počasno-zaštitne bojne u Francusku jer je riječ o postrojbi koja predsjednika Republike izravno štiti . U trenutku gostovanja, predsjednik se još nije bio oglasio i nije se znalo da zabranjuje njihov odlazak u Pariz na vojni mimohod povodom proslave dana državnosti Francuske.

Što se tiče komentara da su pozvane snage zemalja iz tzv. koalicije voljnih, u kojoj Hrvatska vojno ne sudjeluje te da ne bi naši vojnici trebali na mimohod u Pariz jer ni francuski vojnici nisu došli na naš mimohod povodom dana državnosti, a na srpski jesu, Ogorec je istaknuo da je ovo mimohod francuskih snaga, a ne snaga koalicije voljnih te da se ne trebamo inatiti.

'Nije dobro vraćati milo za drago i inatiti se'

'Nije prvi put da Hrvatska sudjeluje u vojnom mimohodu povodom francuskog dana državnosti, a nadam se da nije ni zadnji. Tamo smo pozvani kao zemlja saveznica iz NATO-a. U pitanju je protokolarna aktivnost, isključivo francuska nacionalna stvar – radi se o francuskom nacionalnom ponosu i bilo bi lijepo sudjelovati u tome. A to što francuske snage nisu bile na našem, a jesu na srpskom mimohodu, prvenstveno je pitanje diplomacije i diplomacija to treba riješiti. U svakom slučaju, nije dobro vraćati milo za drago i inatiti se', naglasio je Ogorec.

Koalicija voljnih nije formalna organizacija

Dodao je i kako treba demistificirati tu priču o tzv. koaliciji voljnih jer nije riječ ni o kakvoj formalnoj skupini nego neformalnoj inicijativi dijela članica NATO-a koje su htjele izbjeći disonantne tonove u Savezu.

'Odlaskom Orbana smanjeni su disonantni tonovi, nas se ne gleda kao nekog tko bi angažirao snage u sukobu s Rusijom. Ne postoji formalni akt za koaliciju voljnih, nemaju ni formalnu vojnu ni civilnu strukturu', kazao je Ogorec.

Politički sukob premijera i predsjednika nije htio komenirati, ali je rekao kako je moguća zapovijed kojom bi se zabranio odlazak pripadnika počasno-zaštitne bojne na vojni mimohod u Francuskoj. Podsjetio je da je predsjednik Republike dosad samo dvaput intervenirao - odlukom da se naši vojnici neće angažirati u misiji NSATU te odlukom o hitnoj evakuaciji našeg časnika iz Libanona kad je počeo rat u Iranu.