Milanović: Sretno korištenje ostataka EU fondova kakve smo poznavali

Predsjednik RH Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Supetra povodom obilježavanja Dana Grada i blagdana sv. Petra i Pavla, priopćeno je iz Ureda predsjednika RH

„Imate sreće što ste grad, jer u zadnje vrijeme dobivam kritike da obilazim općinske i seoske fešte. O obzirom da ste grad, odlučio sam se malo popraviti pa dolazim ovdje jer nismo svi porijeklom iz Beča i volimo se družiti s našim svijetom“, poručio je danas Supetarkama i Supetarcima predsjednik Milanović. „Kad smo kod našeg svijeta - ovo je otok našeg svijeta i otok velikog svijeta, jedinstven otok, jedinstveno mjesto u Hrvatskoj“, dodao je predsjednik Milanović te osvrnuo na iseljavanje s otoka Brača tijekom povijesti. „Vidio sam što su Bračani dali svijetu i kako su prenijeli naše ime, otočko ime, hrvatsko ime, dalmatinsko ime po dalekom svijetu. I ti uspjesi Bračana, te šačice ljudi koji su se otisnuli na oceane stoljećima ranije su nevjerojatni i teško objašnjivi“, rekao je predsjednik Milanović.

Istaknuo je kako je to jedinstvena priča u hrvatskoj povijesti emigracije jer je „taj uspjeh posebno u nekim dalekim državama, posebno kao što su Čile i Novi Zeland, fascinantan“. „To je mali narod, mala zajednica, bez neke države iza sebe, bez lobija, bez financijskog kapitala, isključivo gonjen i pogonjen željom i ambicijom da uspije i da sebi osigura bolji život. Poštujem svakoga tko je otišao daleko i svojim radom, u znoju dlanova, lica, tijela zarađivao novac, ali bračka priča na Novom Zelandu i u Čileu naprosto je jedinstvena“, smatra predsjednik Milanović.