Milanović o oduzimanju odlikovanja: 'Iz te kože ne želim i ne mogu, ali...'

Ali, dodao je, u nečemu bi se mogao složiti s njim i njegovim odvjetnikom. 'Nisam najsretniji s praksom u kojoj odlikovanje oduzima onaj tko ti ga nije dao. Ne ulazim u krivnju, ne ulazim u presudu ', naveo je.

'Kad sam mu vraćao odlikovanja jer ga je Ustavni sud proglasio nedužnom osobom dok se postupak ponovno ne završi, rekao sam da ću, ako se ponovno završi pravomoćnom presudom, da ću postupiti tako da mu to oduzmem', rekao je Milanović nakon obilježavanja Dana Grada Supetra i blagdana sv. Petra i Pavla.

Predsjednik je pri tome istaknuo kako ta 'agonija' traje 20 godina i za obitelj žrtava pa i za Glavaša osobno. 'Sud je odlučio onako kako je odlučio i ja se tu ponašam formalno. Mada ima neki supstrat istine u tome da mu je to odlikovanje dao Tuđman za nešto što je smatrao vrijednim u tom trenutku, a Tuđman više nije živ pa mu to ne može oduzeti', rekao je Milanović.

Dakle, postupio sam kako sam postupio, a to sam i najavio, ponovio je. 'Iz te kože ne želim i ne mogu, ali je sve skupa jedna nesretna situacija', ocijenio je predsjednik.

Novinari su ga upitali i da komentira Udrugu Franak koja će tražiti i mišljenje Ustavnog suda oko presude vezane uz predmete konvertiranih CHF kredita, na što je Milanović poručio kako se oni bore za svoja prava te da imaju njegovu podršku.

'Ljudi su ipak nešto dobili natrag'

'Želim im uspjeh jer ta cijela antologija švicarskog franka je, kao što znate, jedan od rezultata rada ili plodova moje administracije, moje vlade. Stjerali smo banke, koje su realno gulile ljude, derale su ih onako momački, u kut iz kojeg su se one izvukle vrlo lako kasnije jer su i dalje radili s ogromnim profitima i s enormnom dobiti, a ljudi su ipak nešto dobili natrag', naveo je.

Mada, dodao je, sveukupno nije zadovoljan. 'Mislio sam da je to trebalo ići i malo dalje u realizaciji, ali nisam nadležan već godinama za to', rekao je Milanović.

Novinari su ga upitali i kako komentira probleme s hitnom helikopterskom pomoći na otocima, na što je predsjednik odgovorio da nije nadležan za to te nije dovoljno upućen. No, kratko je prokomentirao kako je to donedavno bilo pod ingerencijom vojske što, ocijenio je, nije bilo prirodno i kako bi trebalo biti.

Na pitanje hoće li ići na utakmicu Hrvatske protiv Portugala u Toronto, odgovorio je kako neće. Pri tome je napomenuo da kada je 2014. išao 'preko oceana' sa sobom vodio jednog savjetnika.

'Bila je prva Svjetskog prvenstva Brazil-Hrvatska i, nažalost, izgubili smo to 3-1. Zvala me tamo kao premijera brazilska predsjednica Dilma Rousseff. Proveli smo ručak, ovo, ono, ali ja sam tamo vodio sa sobom jednu osobu - to je bio moj savjetnik za vanjsku politiku. Vidim da Plenković vodi cijelu hordu', naveo je Milanović, ocijenivši kako to 'nije za putovati'.