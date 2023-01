Vojni analitičar: Bjelorusija niti ima kapaciteta niti bi značajno mogla utjecati na rat, no manevar Rusa mogao bi biti opasan

Vladimir Putin naložio je svom ministru obrane Sergeju Šojguu da uvede 36-satno primirje duž cijele crte dodira u Ukrajini od sutra u podne do ponoći 7. siječnja, a vojni analitičar Ivica Mandić prokomentirao je potez Rusije

'Što se tiče nepovjerenja Ukrajine prema Rusiji, to je posve normalno. Zemlje su u ratu. Dosad se uopće nije slušalo, pa ni ova najava o prekidu vatre. Bjelorusija niti ima kapaciteta niti bi značajno mogla utjecati na rat. Međutim, manevar ruskih snaga iz Bjelorusije bio bi vrlo opasan. Činjenica je da Rusija zapravo nema takve vojske koja bi se mogla rasporediti u Bjelorusiju i da ozbiljno ugrozi ukrajinske Oružane snage', istaknuo je Mandić.

To je informacijska operacija koju već dugo, zajedno s predsjednikom Bjelorusije Lukašenkom, predsjednik Putin osobno, a i preko svoje diplomatske mreže šalje u svijet, kaže Mandić.

"Riječ je o tome da se zapriječi elitni dio Oružanih snaga Ukrajine u pripremi i provedbi ofenzivnih operacija na istoku i na jugu zemlje. Naprosto, da se drži ogromna pričuvna snaga koja ne služe ničemu. I da na taj način otupi oštricu planski izvedene ofenzivne operacije. Ništa posebno nova. Nekakvih indikatora u smislu gomilanja operativnih snaga velike moći niti nema niti tamo postoji takva vrsta vojske. Broj streljiva koji se sad ispaljuje govori da su ruske snage smanjili za dvije trećine. Streljiva više nema niti se može više tako brzo proizvesti", dodao je Mandić.

Na Novu godinu u ukrajinskom raketnom napadu ubijen je velik broj ruskih vojnika.

"Nije nikome ozbiljnom nepoznato da Ukrajina, osim ove pomoći u materijalu, dobiva i obavještajne podatke Zapada. Ukrajina je bila jedan od najvećih proizvođača i inženjera baš iz IT područja. Naprosto su našli metu koja je unosna. Znači, cilj visoke vrijednosti tolika je grupacija. Najveća stvar omogućena im je od lošeg zapovijedanja. Nitko nikada nije vidio, a bio sam vojnik u ratu, da će netko 600 vojnika staviti u jednu zgradu. To je tako velika idiotarija da ja ne znam je li se to u povijesti još koji put dogodilo", zaključio je.