Voditelj Kriznog stožera KB-a Dubrava: Broj zaraženih raste, ali ne treba dizati paniku

Već jedna doza štiti. Ako se cijepite dva puta, zaštita protiv delta-soja je malo ispod 80 posto. Od teških oblika bolesti Pfizerovo cjepivo, ali i druga, štite 95 posto. Imamo vrlo konkretne podatke u našoj klinici. 19 posto naših bolesnika je cijepljeno najmanje s jednom dozom. Kada smo ih usporedili s necijepljenima, njihova dob je u prosjeku 10 godina starija od necijepljenih. Znači tko obolijeva - starije osobe čiji je imunosni odgovor slabiji, ali što je zanimljivo - za svakih 10 godina starosti smrtnost raste skoro duplo, rekao je dr. Bruno Baršić, voditelj Kriznog stožera KB-a Dubrava, gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a

Baršić je rekao da broj zaraženih raste, ali da ne treba dizati paniku. Kazao je da većinom obolijevaju mlađi ljudi koji ipak ne dolaze do bolnice. 'Mi smo sad već dva tjedna na konstantnom nivou, oko 40 do 50 pacijenata na respiratornom odjelu, oko 15-17 mehanički ventiliranih na jedinici Intenzivnog liječenja. Imamo kapacitete da se to još nešto proširi, ali mislim da situacija nije tako dramatična.', kazao je.



Upitan kakvu opasnost za širenje zaraze predstavljaju učenici, Baršić je istaknuo kako se djecu ne može svezati te da je bitno da se stariji zaštite. 'Bitno je procijepiti stariju populaciju i mislim da je tu jedan naš veliki problem. Nama još dolaze necijepljeni ljudi od 80-85 godina, čak i iz domova umirovljenika. Mislim da tu treba napraviti jednu jaku akciju, doći do tih ljudi, a ne čekati da oni dođu do nas. Oni su ti koji dugo zalaže u bolnici', rekao je.



U Hrvatskoj je krenulo cijepljenje trećom dozom. Baršić je rekao da se može cijepiti Pfizerom, neovisno o tome jeste li možda prije cijepljeni nekim drugim cjepivom ili da ste Pfizerom. 'Treba se cijepiti. Izrael je prvi pokazao što treće cjepivo znači', rekao je.



Zadnjih dana govori se o nužnosti šireg uvođenja COVID potvrda, Baršić je rekao da to treba prepustiti epidemiolozima i Kriznom stožeru.



Počela je i sezona gripe. Na pitanje što se događa u tijelu čovjeka koji je prebolio COVID pa se zarazi gripom ili je trenutno zaražen koronavirusom pa dobije gripu, Baršić je odgovorio kako na to još nemaju odgovor. 'Možemo pretpostavljati, jer znamo da ljudi koji su preboljeli COVID imaju promjene na plućima još tjednima i mjesecima, a kada imate promjene na plućima, sklonost za neku drugu infekciju je veća. Možemo očekivati više komplikacija kod tih ljudi koji u preboljeli COVID pa dobiju gripu. Nadam se da će se ti ljudi cijepiti i protiv gripe', rekao je Baršić dodajući da druge zaštite nema.