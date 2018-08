Vodeća stručnjakinja daje odgovore na pitanja oko Pelješkog mosta

Ponovno se zakuhalo oko Pelješkog mosta. Bošnjački političari u BiH digli su veliku galamu zbog početka gradnje mosta u Hrvatskoj. Tvrde da Hrvatska krši suverenitet njihove zemlje i pozivaju da se početak radova odgodi dok se ne utvrdi granica između Hrvatske i BiH. One koji se s njima ne slažu u BiH se proziva za izdaju. Iz cijele priče otvorilo se nekoliko važnih pitanja na koja smo odgovore potražili od Maje Seršić s Katedre za međunarodno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, koja kaže da su navedeni prigovori potpuno bez osnove

U većini kritika, a to se navodi i u pismu predsjedajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića , hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću , koje je dostavljeno predsjedniku Europske komisije Jean-Claudeu Junckeru , povjerenici Europske komisije za regionalnu politiku Corini Cretu i europskoj povjerenici za promet Violeti Bulc, navodi se da BiH, prema Konvenciji o pravu mora Ujedinjenih naroda, ima pravo na slobodan i ni s čime ometan put, odnosno koridor ili prolaz do međunarodnih voda, što je zajamčeno pravo svake pomorske države prema toj konvenciji UN-a.

Na Hrvatsku se obrušio i predsjedajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.

'Najava da će Hrvatska otpočeti radove na izgradnji Pelješkog mosta, ignorirajući protivljenje nadležnih institucija Bosne i Hercegovine i odredbe Konvencije UN-a o pravu mora, predstavlja flagrantno ugrožavanje suverenog prava BiH na pristup otvorenom moru', poručio je Izetbegović u ponedjeljak 30. srpnja.

Na pitanje ima li BiH, kako to tvrde neki političari u toj zemlji, poput Izetbegovića i Zvizdića, pravo na izlaz do otvorenog mora, posebno jer to znači prolaz kroz hrvatske unutarnje vode, stručnjakinja za međunarodno pravo odgovorila nam je da u međunarodnom pravu ne postoji institut 'pravo izlaza na otvoreno more', pa ga ni BiH ne može imati.