Na Pelješkom mostu otkrivene mikropukotine, oglasili se i stručnjaci

Hrvatske ceste, koje su odgovorne za upravljanje mostom, već neko vrijeme nadziru stanje pukotina, u suradnji s izvođačem radova i projektantom. Stručnjaci kontinuirano prate razvoj pukotina kako bi se osiguralo da ne dođe do širenja ili ozbiljnijih oštećenja, piše Jutarnji list.

U slučaju potrebe za intervencijom, izvođač radova - tvrtka China Road and Bridge Corporation - bit će zadužen za popravke s obzirom na to da je za most izdana desetogodišnja garancija.. Hrvatske ceste svakodnevno provode rutinske preglede, a obavljaju se i redovni godišnji te glavni pregledi svake dvije godine.