Voda prodrla i u bolnicu u Varaždinskim Toplicama: 'Nije bilo moguće obraniti'

Voda je u nedjelju prodrla i u Specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice
Poplavljeni su hodnici i podrum.
'Neočekivano prije svega iako smo bili u pripremi jer smo prije par dana imali isto tako vremensku nepogodu. Ali ovo su bile tolike količine oborinske vode da je jednostavno voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Došlo je do poplavljivanja, ali vrlo brzo smo se organizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra na radni dan', istaknuo je Damir Mihalić, zamjenik ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za HRT.
'Za sad imamo 24 intervencije pa su nam sve službe na terenu. Šezdeset i dvoje vatrogasaca je na terenu, stalno smo vani. DVD-i su po svojim mjestima', izjavila je Marinela Belavić, zapovjednica DVD-a Varaždinske Toplice.