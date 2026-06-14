Voda prodrla i u bolnicu u Varaždinskim Toplicama: 'Nije bilo moguće obraniti'

Poplavljeni su hodnici i podrum.

'Neočekivano prije svega iako smo bili u pripremi jer smo prije par dana imali isto tako vremensku nepogodu. Ali ovo su bile tolike količine oborinske vode da je jednostavno voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Došlo je do poplavljivanja, ali vrlo brzo smo se organizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra na radni dan', istaknuo je Damir Mihalić, zamjenik ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za HRT.