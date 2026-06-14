posljedice nevremena

Voda prodrla i u bolnicu u Varaždinskim Toplicama: 'Nije bilo moguće obraniti'

Bi. S.

14.06.2026 u 22:35

Varaždinske toplice
Varaždinske toplice Izvor: Screenshot / Autor: HRT
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Voda je u nedjelju prodrla i u Specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice

Poplavljeni su hodnici i podrum.

'Neočekivano prije svega iako smo bili u pripremi jer smo prije par dana imali isto tako vremensku nepogodu. Ali ovo su bile tolike količine oborinske vode da je jednostavno voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Došlo je do poplavljivanja, ali vrlo brzo smo se organizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra na radni dan', istaknuo je Damir Mihalić, zamjenik ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za HRT.

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'Za sad imamo 24 intervencije pa su nam sve službe na terenu. Šezdeset i dvoje vatrogasaca je na terenu, stalno smo vani. DVD-i su po svojim mjestima', izjavila je Marinela Belavić, zapovjednica DVD-a Varaždinske Toplice.

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